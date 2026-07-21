طرح ملی «شهر لجستیک هوشمند» روی میز معاون اول
طرح «شهر لجستیک هوشمند» بهعنوان یک پروژه زیرساختی ملی برای ایجاد شبکه هوشمند انبارداری، حملونقل و توزیع کالا، در نشستی به ریاست معاون اول رئیسجمهور ارائه شد؛ طرحی که اجرای آن با همکاری دولت و بخش خصوصی پیشبینی شده است.
به گزارش ایلنا، در نشستی به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، و با حضور سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نمایندگان وزارتخانههای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از فعالان بخش خصوصی حوزه اقتصاد دیجیتال، طرح «شهر لجستیک هوشمند» بهعنوان یک پروژه زیرساختی ملی برای توسعه شبکه لجستیکی کشور ارائه شد.
در این نشست بر ضرورت ایجاد زیرساختی ملی و هوشمند برای مدیریت زنجیره تأمین، انبارداری، حملونقل و توزیع کالا تأکید شد. بر اساس گزارش ارائهشده، توسعه تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال بیش از هر چیز نیازمند تقویت زیرساختهای لجستیکی است و ایجاد یک شبکه یکپارچه میتواند خدمات مورد نیاز کسبوکارها را در مقیاس ملی فراهم کند.
بر اساس این طرح، «شهر لجستیک هوشمند» صرفاً یک مرکز انبارداری یا توزیع کالا نیست، بلکه مجموعهای از زیرساختها و خدمات یکپارچه است که فرآیندهای دریافت، نگهداری، بستهبندی، آمادهسازی و ارسال کالا را برای فعالان اقتصادی تسهیل میکند و امکان بهرهگیری از خدمات استاندارد لجستیکی را در سطح ملی فراهم میسازد.
در این نشست همچنین تأکید شد با گسترش تجارت الکترونیک در سالهای اخیر، ایجاد زیرساختهای مشترک لجستیکی بهعنوان گام بعدی توسعه اقتصاد دیجیتال کشور ضروری است؛ زیرساختی که بتواند در خدمت تمامی بخشهای تولید، توزیع، صادرات، واردات و سایر فعالان اقتصادی قرار گیرد.
از دیگر محورهای این طرح، ایجاد شبکه هوشمند لجستیک در کشور بود؛ مدلی که بر اساس آن مراکز لجستیکی در نقاط مختلف به یکدیگر متصل میشوند تا مدیریت جریان کالا، کاهش زمان تحویل، بهینهسازی حملونقل و کاهش هزینههای زنجیره تأمین امکانپذیر شود.
بر اساس طرح ارائهشده، اجرای پروژه بهصورت مرحلهای و در چند فاز برنامهریزی شده است. همچنین پیشبینی میشود اجرای این طرح با کاهش هزینههای لجستیک، افزایش بهرهوری زنجیره تأمین، حمایت از توسعه تجارت الکترونیک، کاهش مصرف سوخت و هزینههای حملونقل، ایجاد اشتغال و ارتقای کیفیت خدمات توزیع کالا، آثار اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
در پایان این نشست، بر همکاری دولت و بخش خصوصی برای اجرای طرح «شهر لجستیک هوشمند» تأکید شد و هدف از اجرای آن، ایجاد زیرساختی هوشمند و یکپارچه برای مدیریت جریان کالا، ارتقای بهرهوری زنجیره تأمین و فراهمسازی بستر توسعه اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک کشور عنوان شد.