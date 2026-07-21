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وزیر کشور:

زمینه‌های لازم برای افزایش تجارت بین ایران و پاکستان درحال فراهم‌شدن است

زمینه‌های لازم برای افزایش تجارت بین ایران و پاکستان درحال فراهم‌شدن است
کد خبر : 1816675
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اسکندر مومنی وزیر کشور پس از دیدار با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در اسلام‌آباد، با حضور در وزارت کشور از سوی سید محسن نقوی همتای پاکستانی خود مورد استقبال قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به  نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور وزرای کشور ایران و پاکستان پس از دیدار دوجانبه، در جلسه‌ اعضای هیات‌های عالی دو کشور حضور یافتند.

مومنی وزیر کشور در این جلسه ۳ موضوع شامل روان‌سازی تردد کامیون‌های تجاری از ایران به بخش‌های مختلف پاکستان و بالعکس، افزایش حجم تجارت دوجانبه به ۱۰ میلیارد دلار و اهتمام دولت پاکستان به نوسازی خط آهن در مرزهای خود با ایران جهت کمک به افزایش فعالیت های بازرگانی را مطرح کرد.

مومنی خطاب به همتای پاکستانی خود گفت: طرف ایرانی خط آهن در سمت خود را تا نزدیک میرجاوه احداث کرده و ما انتظار داریم مسوولان پاکستانی نیز در نوسازی خط آهن در سمت خود در مرز تفتان اهتمام جدی داشته باشند.

وزیر کشور تاکید کرد: افزایش تجارت در مرزها به ویژه در گذرگاه ریمدان-گبد مورد توجه ایران است و ما از طرف پاکستانی می خواهیم تا اقدامات لازم برای افزایش فعالیت های تجارت مرزی در ریمدان را اتخاذ کند.

وزیر کشور پاکستان هم با تمجید از رویکرد سازنده مسوولان جمهوری اسلامی ایران برای رفاه و توسعه ملت‌های دو کشور تاکید کرد که پاکستان و ایران در کنار یکدیگر برای برقراری صلح در منطقه تلاش می کنند. 

نقوی با ابراز خرسندی از اولین سفر رسمی اسکندر مومنی وزیر کشور ایران به اسلام‌آباد، اظهار داشت که نگاه ما به این بازدید مهم به عنوان یک خبر خوش برای منطقه است.

وزیر کشور پاکستان افزود که حضور نمایندگان ارشد وزارتخانه‌های صمت، نفت، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی ایران بیانگر اهمیت همکاری‌های دوجانبه و اتخاذ اقدامات جدید برای گشایش روزنه های جدید همکاری است.

محسن نقوی وزیر کشور پاکستان با اشاره به معضل تروریسم و عناصری که به دنبال تخریب فضای صلح و آرامش در مرزهای مشترک هستند، گفت که تهران و اسلام‌آباد مصمم به کنترل این چالش هستند و اجازه نخواهند داد تا تروریست ها و حامیان آنان در اهداف خود موفق شوند.

وی بر لزوم هماهنگی نزدیک میان آژانس های امنیتی ایران و پاکستان برای ریشه کنی عناصر ضد امنیت به ویژه حامیان مالی آنان تاکید کرد.

نقوی همچنین به مساله قاچاق انسان در مرزهای مشترک و اهمیت همکاری‌های دوجانبه برای مقابله با آن از جمله جلوگیری از استفاده از مسیرهای دریایی برای قاچاق انسان اشاره داشت.

 

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