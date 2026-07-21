وزیر جهاد کشاورزی:
امنیت غذایی در دو جنگ اخیر مختل نشد
وزیر جهاد کشاورزی در نشست امروز با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به خشکسالی کمسابقه، تحولات بینالمللی و دو جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه، گفت: با وجود این شرایط، امنیت غذایی کشور بدون اختلال ادامه یافت و تأمین کالاهای اساسی با مشکل جدی مواجه نشد.
به گزارش ایلنا،غلامرضا نوری قزلجه در نشست با اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به شرایط کشور طی ۱۳ ماه گذشته، اظهار کرد: در این مدت، کشور با یکی از شدیدترین خشکسالیهای ۵۰ سال اخیر مواجه شد و در کنار آن، اصلاحات ارزی در حوزه کشاورزی و کالاهای اساسی، تحولات بینالمللی، فعال شدن سازوکارهایی مانند مکانیزم ماشه، مسائل اجتماعی داخلی و دو جنگ پیچیده و ترکیبی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه را پشت سر گذاشت.
وی افزود: مجموع این اتفاقات میتوانست امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، اما با وجود همه این چالشها، کشور توانست این شرایط را پشت سر بگذارد و در حوزه تأمین کالاهای اساسی با اختلال جدی مواجه نشود.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در دیدارهایی که با مقامهای کشاورزی کشورهای مختلف داشتم، بسیاری از آنها درباره نحوه مدیریت امنیت غذایی ایران در این شرایط سؤال کردند و برایشان قابل توجه بود که کشوری که در یک سال با این حجم از چالشها مواجه بوده، توانسته بدون اختلال در امنیت غذایی از این دوره عبور کند.
نوری قزلجه، همراهی مردم را یکی از عوامل مهم این موفقیت دانست و گفت: مردم با وجود شرایط دشوار، از خریدهای هیجانی خودداری کردند و به مسئولان اعتماد داشتند؛ به مردم اعلام شد که جای نگرانی نیست و نیازی به ذخیرهسازی و خریدهای هیجانی وجود ندارد و مردم نیز به این توصیه اعتماد کردند.
وی افزود: تولیدکنندگان نیز اطمینان یافتند که در هر شرایطی مواد اولیه مورد نیاز آنها تأمین خواهد شد و در نتیجه، تولید متوقف نشد.
وی ادامه داد: حتی یک روز گزارش نشد که کشتارگاهها به دلیل کمبود نهاده تعطیل شوند؛ چرا که وضعیت بهصورت روزانه رصد میشد.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه همکاری میان دستگاههای مختلف نیز در عبور از این شرایط مؤثر بود، گفت: نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و دستگاههای مختلف در این دوره همکاری و همافزایی داشتند و مشکلات و کمبودها از مسیرهای مختلف به وزارتخانه منتقل و برای رفع آنها اقدام شد.
نوری قزلجه همچنین از اصلاح فرایندهای واردات و حذف امتیازات ویژه و انحصارها خبر داد و گفت: با آخرین مصوبه دولت، تقریباً موضوع محدودیتهای غیرضروری در واردات کالاها جمع شد و دیگر از امضاهای طلایی، امتیازات ویژه و مداخلات سابق خبری نیست.
وی افزود: با اصلاح فرایندها و سالمسازی فضای فعالیت، بازار به سمت رقابتی شدن حرکت کرده و عرضه و تقاضا نقش بیشتری در بازار پیدا کرده است.
وزیر جهادکشاورزی گفت: در یک سال گذشته، تعداد فعالان و بازرگانان این حوزه حدود ۲۵ درصد افزایش یافته و انحصار در بسیاری از کالاها کاهش پیدا کرده است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مشکلات گذشته در حوزه بازرگانی و تأمین نهادهها، گفت: حدود ۹۲ درصد مشکلاتی که در این حوزه وجود داشت، برطرف شده و اکنون تمرکز بیشتری بر فناوری، هوش مصنوعی و هوشمندسازی فرایندهای بخش کشاورزی داریم.
نوری قزلجه، هوشمندسازی را یکی از ابزارهای مهم برای شفافیت و تنظیم بازار دانست و گفت: سامانههای مختلفی در حوزه مرغ گوشتی، بنادر و کنترل کشتیها، الگوی کشت و سایر بخشها راهاندازی شده است.
وی افزود: این سامانهها کمک میکنند تصویر دقیقی از میزان تولید، موجودی کالا، نیاز کشور، میزان واردات و نحوه توزیع در اختیار داشته باشیم و بدانیم هر کالا در چه وضعیتی قرار دارد و در کدام نقطه جغرافیایی کشور موجود است.
وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره خرید تضمینی گندم گفت: تاکنون بیش از ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم تحویل گرفته شده است، اما هنوز به کشاورزان بدهکاریم و مطالبات آنها بهطور کامل پرداخت نشده است.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی بهصورت جدی پیگیر پرداخت مطالبات گندمکاران است؛ برآورد ما این است که تولید گندم کشور قطعاً بیش از ۱۴ میلیون تن خواهد بود و پیشبینی میکردیم بیش از ۱۰ میلیون تن از این محصول خریداری شود، اما تأخیر در پرداخت مطالبات، نگرانیهایی را در میان کشاورزان ایجاد کرده است.
نوری قزلجه با تأکید بر اینکه پرداخت مطالبات گندمکاران برای تداوم تولید اهمیت دارد، گفت: وزارت جهاد کشاورزی موضوع تأمین منابع و پرداخت مطالبات کشاورزان را بهطور جدی دنبال میکند.