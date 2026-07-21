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مجمع تشخیص مصلحت سازوکار برگزاری جلسات مجلس در شرایط اضطرار را تأیید کرد

مجمع تشخیص مصلحت سازوکار برگزاری جلسات مجلس در شرایط اضطرار را تأیید کرد
کد خبر : 1816652
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هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس برای اداره جلسات در شرایط خاص را تأیید کرد.

به گزارش ایلنا، محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، در جلسه‌ای به ریاست دکتر کدخدایی و با حضور اکثریت اعضا، مصوبه مجلس شورای اسلامی، درباره سازوکار برگزاری و اداره جلسات مجلس شورای اسلامی در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تایید کرد.»

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