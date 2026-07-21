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در دیدار وزرای کشور ایران و پاکستان

رایزنی‌های منطقه‌ای، اقتصادی و تجاری تهران، اسلام آباد

رایزنی‌های منطقه‌ای، اقتصادی و تجاری تهران، اسلام آباد
کد خبر : 1816643
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اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران با حضور در وزارت کشور پاکستان با «محسن نقوی» همتای پاکستانی خود، دیدار و در خصوص مسائل منطقه‌ای، اقتصادی و تجاری گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش ایلنا، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران با حضور در وزارت کشور پاکستان با «محسن نقوی» همتای پاکستانی خود، دیدار و گفت‌و‌گو کرد؛ دیداری که آغازگر مذاکرات رسمی دو کشور برای پیگیری توافقات دوجانبه و توسعه همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و مرزی است.

 مراسم استقبال رسمی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران امروز با حضور محسن نقوی و برخی دیگر از مسئولان وزارت کشور پاکستان برگزار شد.

 

پس از نواخته شدن سرود ملی دو کشور و ادای احترام به گارد تشریفات، وزیران کشور ایران و پاکستان با یکدیگر دیدار خصوصی برگزار کردند تا مهمترین موضوعات مورد علاقه دو کشور را مورد بررسی قرار دهند.

پس از این دیدار، مذاکرات رسمی هیئت‌های عالیرتبه دو کشور به ریاست اسکندر مؤمنی و محسن نقوی آغاز خواهد شد.

در هیئت همراه وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، نمایندگانی از وزارتخانه‌های کشور، نفت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی حضور دارند و قرار است در جریان این مذاکرات، راهکار‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی، امنیتی، مرزی، ترانزیتی و همچنین پیگیری توافقات حاصل شده در سفر اخیر رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران به پاکستان بررسی شود.

وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران پیش از این، افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور به ۱۰ میلیارد دلار، توسعه زیرساخت‌های مرزی، تسهیل حمل و نقل و ترانزیت، گسترش همکاری‌های امنیتی و انتظامی و بررسی آخرین تحولات منطقه را از مهمترین محور‌های رایزنی‌های هیئت ایرانی در پاکستان عنوان کرده بود.

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