دیدار وزیر کشور ایران با نخست وزیر پاکستان
دیدار وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران با «محمد شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان، عصر امروز در دفتر نخست وزیری این کشور در اسلامآباد آغاز شد.
به گزارش ایلنا، دیدار «اسکندر مؤمنی» وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران با «محمد شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان، عصر امروز در دفتر نخست وزیری این کشور در اسلامآباد آغاز شد؛ این دیدار در ادامه رایزنیهای فشرده مقامات دو کشور و با هدف بررسی راههای توسعه همکاریهای دوجانبه برگزار میشود.
وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران که به دعوت همتای پاکستانی خود به اسلام آباد سفر کرده در ادامه برنامههای روز دوم سفر خود با «محمد شهباز شریف» نخست وزیر این کشور دیدار کرد.
پیشبینی میشود دو طرف علاوه بر بررسی روند روابط سیاسی، درباره گسترش همکاریهای اقتصادی، تجاری، امنیتی و مرزی و همچنین آخرین تحولات منطقهای تبادل نظر کنند. توسعه مناسبات اقتصادی و افزایش سطح مبادلات تجاری نیز از مهمترین محورهای این گفتوگوها خواهد بود.
وزیر کشور ایران پیش از این و در بدو ورود به اسلامآباد اعلام کرده بود که تهران و اسلامآباد در این سفر، راهکارهای عملی برای تحقق هدف ۱۰ میلیارد دلار تجارت سالانه را بررسی و نهایی خواهند کرد.
انتظار میرود در این دیدار نیز زمینههای تسهیل تجارت، رفع موانع موجود، توسعه همکاریهای مرزی و تقویت همکاریهای دوجانبه در دستور کار مقامات دو کشور قرار گیرد.