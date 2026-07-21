دیدار دبیر ستاد حقوق بشر با خانوادههای شهدای جنگ ۱۲ روزه
معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر در دیدار با جمعی از خانواده های شهدای جنگ ۱۲ روزه در جریان مسائل حقوقی و قضایی آنها قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، ناصر سراج، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، امروز سه شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵، در دیدار با جمعی از خانواده های شهدای جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت.
دبیر ستاد حقوق بشر با تشریح اقدامات حقوقی و قضایی صورت گرفته درباره جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: در نخستین روزهای آغاز جنگ رژیم صهیونی علیه کشورمان با توجه به تأکید و تکلیفی که از سوی رهبر قائد شهید انقلاب درخصوص موضوع پیگیری جنایات جنگی مطرح شد، قوه قضاییه مأموریت یافت که متوّلی این امر چه در بعد داخلی و چه در بعد بینالمللی باشد.
وی افزود: ایشان تأکید کردند که اگر پیگیری این موضوع سالها به طول بیانجامد قوه قضاییه موّظف است این مأموریّت را دنبال کند.
معاون امور بینالملل قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره بر این اصل پایبند بوده است که حق مردم و خانوادههای شهدا باید بهطور کامل استیفا شود و هیچ جنایتی نباید بیپاسخ بماند، گفت: در این مسیر، دستگاه قضا، ستاد حقوق بشر و دیگر مراجع ذیربط کشور با جدیّت و پشتکار، پروندههای مربوط به جنایتهای رژیم صهیونیستی و آسیبهای وارده بر مردم و خانوادههای شهدا را بررسی و پیگیری کردهاند و این پیگیریها، هم در سطح داخلی برای تضمین حقوق قانونی، احقاق عدالت و حمایت از خانوادهها انجام میشود و هم در سطح بینالمللی از طریق سازوکارهای حقوقی و دیپلماتیک برای تحت فشار قرار دادن متجاوزان و مسؤولان جنایات ادامه دارد.
وی با اشاره به تشییع میلیونی رهبر قائد شهید انقلاب، تصریح کرد: ملّت عظیمالشأن و شگفتیآفرین ایران، حماسهای عظیم از جنس شرافت و غیرت آفریدند. مردم مبعوث شده که همیشه در صحنه هستند و پای آرمانهای انقلاب و رهبر قائد شهید خود تا پای جان ایستادهاند، ما به عنوان خادمان این ملّت تمام تلاش خود را برای احقاق حقوق آنان چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی به کار خواهیم بست.
در ادامه این دیدار، حاضرین ضمن قدردانی از اقدامات و پیگیریهای انجام شده از سوی دستگاه قضایی و ستاد حقوق بشر، مسائل حقوقی و قضایی خود را عنوان کردند.