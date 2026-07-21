هادیانپور در تشریح نشست هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد:
نحوه تامین سوخت تراکتورها و مطالبات گندمکاران در دستور کار ویژه کمیسیون کشاورزی
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس از برگزاری نشستهای مشترک با وزیران نفت و جهاد کشاورزی برای تعیین تکلیف سوخت تراکتورها و تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران خبر داد.
وی افزود: همچنین مقرر شد وزارتخانههای جهاد کشاورزی، نیرو، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست گزارشهای مرتبط با حوزه مأموریت خود را به کمیسیون ارائه کنند تا روند اجرای برنامهها و مسائل بخش کشاورزی بهصورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: بر اساس تصمیم هیأت رئیسه، مقرر شد جلسات هیأت رئیسه کمیسیون بهصورت هفتگی برگزار شود و موضوعات مطرحشده در این نشستها برای بررسی و تصمیمگیری در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.
هادیانپور با اشاره به برنامههای هفته آینده کمیسیون اظهار کرد: مقرر شد هفته آینده با حضور وزیر نفت، وزیر جهاد کشاورزی، اعضای کمیسیون و مسئولان ذیربط، نشست ویژهای درباره تأمین سوخت تراکتورهای کشاورزی برگزار شود.
وی اضافه کرد: همچنین جلسه دیگری با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانهها و اعضای کمیسیون برای بررسی روند پرداخت مطالبات گندمکاران برگزار خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: هدف از برگزاری این نشست، جمعبندی درباره نحوه پرداخت بدهی دولت به گندمکاران و برنامهریزی برای تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان است تا این مطالبات در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت شود.