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هادیان‌پور در تشریح نشست هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد:

نحوه تامین سوخت تراکتورها و مطالبات گندمکاران در دستور کار ویژه کمیسیون کشاورزی

نحوه تامین سوخت تراکتورها و مطالبات گندمکاران در دستور کار ویژه کمیسیون کشاورزی
کد خبر : 1816618
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سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس از برگزاری نشست‌های مشترک با وزیران نفت و جهاد کشاورزی برای تعیین تکلیف سوخت تراکتورها و تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران خبر داد.

به گزارش ایلنا، هوشنگ هادیان‌پور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نشست امروز (سه‌شنبه ۳۰ تیرماه) هیأت رئیسه کمیسیون، گفت: در این نشست، موضوعات مرتبط با بخش کشاورزی، فعال‌سازی کمیته‌های تخصصی کمیسیون و ارائه گزارش عملکرد این کمیته‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: همچنین مقرر شد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست گزارش‌های مرتبط با حوزه مأموریت خود را به کمیسیون ارائه کنند تا روند اجرای برنامه‌ها و مسائل بخش کشاورزی به‌صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: بر اساس تصمیم هیأت رئیسه، مقرر شد جلسات هیأت رئیسه کمیسیون به‌صورت هفتگی برگزار شود و موضوعات مطرح‌شده در این نشست‌ها برای بررسی و تصمیم‌گیری در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.

هادیان‌پور با اشاره به برنامه‌های هفته آینده کمیسیون اظهار کرد: مقرر شد هفته آینده با حضور وزیر نفت، وزیر جهاد کشاورزی، اعضای کمیسیون و مسئولان ذی‌ربط، نشست ویژه‌ای درباره تأمین سوخت تراکتورهای کشاورزی برگزار شود.

وی اضافه کرد: همچنین جلسه دیگری با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و اعضای کمیسیون برای بررسی روند پرداخت مطالبات گندمکاران برگزار خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: هدف از برگزاری این نشست، جمع‌بندی درباره نحوه پرداخت بدهی دولت به گندمکاران و برنامه‌ریزی برای تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان است تا این مطالبات در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت شود.

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