به گزارش ایلنا، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در جلسه هیئت عمومی با اشاره به مقوله دفاع به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در اسلام و آموزه‌های دینی تصریح کرد: دفاع معانی و مصادیق گوناگون دارد و یکی از مصادیق روشن آن این است که اگر جامعه و امت اسلامی با تهاجمات دشمن مواجه شد، باید به دفاع برخیزد و وظایف مسلمانان در این خصوص مشخص شده است.

وی با تاکید بر اینکه ارزشمندترین دفاع، دفاع از ارزش‌های اسلامی، دین و کشور است، به حدیثی از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) اشاره و خاطرنشان کرد: «من قتل دون ماله فهو شهید و من قتل دون اهله فهو شهید، و من قتل دون دینه فهو شهید». پیامبر فرمود: کسی که در راه حفظ مالش کشته شود و کسی که در راه دفاع از اهل و ناموسش به قتل برسد، حکم شهید را دارد و کسی که در راه دینش به شهادت برسد، شهید راه حق است.

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه با اشاره به تجاوزات رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی علیه کشورمان عنوان کرد: در حال حاضر ما با یک جنگ ترکیبی مواجه هستیم و دشمن برای از بین بردن نظام اسلامی به ابزار مختلف نظامی، اقتصادی، فرهنگی و... متوسل شده است، هر چند نباید فراموش کرد که آمریکایی‌ها از بدو پیروزی انقلاب اسلامی و طی دهه‌های گذشته با اعمال تحریم‌‎های ظالمانه جنگ اقتصادی علیه مردم ایران را شروع کرده و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نکردند.

حجت الاسلام منتظری با تاکید بر لزوم هوشیاری مردم در برابر تبلیغات و دروغ پردازی‌های دشمن در فضای مجازی در خصوص مشکلات اقتصادی در جامعه عنوان کرد: دفاع از کشور و انقلاب و جنگ با عناصر خبیث و کودک کش آثار و تبعاتی دارد؛ لذا وظیفه ما این است که خود و اطرافیانمان را با شرایط جنگی تطبیق دهیم، مشکلات اقتصادی و گرانی‌ها تبعات اجتناب‌ناپذیر جنگ است و از آنجایی که دشمن توانایی مقابله نظامی با ایران را ندارد تمرکز خود را به جنگ اقتصادی معطوف کرده و با تبلیغات رسانه‎ای گرانی‌ها و معیشت مردم را برجسته می‌کند.

وی با قدردانی از مردم شریف ایران که در تمام بزنگاه‌های انقلاب صبورانه و امیدوار پای نظام اسلامی ایستاده‌اند؛ گفت: روز گذشته هزاران نفر از مردم جانفدای بندرعباس با حضور در ساحل خلیج فارس در پاسخ به حملات جنایتکارانه دشمن آمریکایی به کشورمان، زنجیره انسانی تشکیل دادند، تا به دشمن نشان دهند اینگونه پای دفاع از کشور ایستاده‌اند.

رئیس دیوان عالی کشور به بازدید اخیر خود از شعب دیوان عالی کشور مستقر در استان قم اشاره کرد و گفت: بخش عمده مطالبات در مراجعات مردمی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها است، انتظار مردم از دستگاه قضایی، رسیدگی سریع، دقیق و صدور آراء متقن است و در همین راستا کاهش اطاله دادرسی، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها و ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها باید با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: توده مردم ما پاک سرشت، بصیر، فهیم و مقید به ارزش‌های اسلامی، انقلاب و نظام هستند؛ لذا زیبنده نظام اسلامی نیست که کار چنین مردمی در دستگاه قضایی معطل بماند؛ اینکه بعضا یک پرونده ۸ سال در شعبه بلاتکلیف باشد، باعث تضییع حقوق اصحاب پرونده می‌شود. طولانی شدن روند رسیدگی‌ها، هزینه‌های مالی، زمانی و روانی فراوانی برای طرفین دعوا ایجاد می‌کند.

وی تاکید کرد: عدالت زمانی مؤثر است که در فرصت مناسب اجرا شود. تأخیر در رسیدگی می‌تواند موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا و کاهش اثرگذاری احکام قضایی شود؛ لذا انتظار بنده از قضات در محاکم، دادسرا و در مجموعه دیوان عالی کشور این است که با خدمت جهادی ضمن آسیب شناسی روند دادرسی علل اطاله دادرسی را شناسایی کنند و چنانچه در پرونده نقص و اشکالی وجود دارد موارد را هر چه سریعتر برای رفع نقص به شعب مربوط ارجاع کنند.

رئیس دیوان عالی کشور در پایان با بیان اینکه امنیت کشور با بهایی گزاف و سنگین به دست آمده است؛ خاطرنشان کرد: همه ما در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و حفظ کیان جامعه وظایفی را برعهده داریم و در حال حاضر جهاد ما و شما در خدمت صادقانه و گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قضایی مردم و اصحاب پرونده است.

گفتنی است، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، حجت الاسلام والمسلمین موسوی، نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد و در این جلسه پرونده‌های اصراری- کیفری مورد بررسی قرار گرفت.