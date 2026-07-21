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دیدار «مومنی» با نخست‌وزیر پاکستان در اسلام‌آباد

دیدار «مومنی» با نخست‌وزیر پاکستان در اسلام‌آباد
کد خبر : 1816599
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وزیر کشور با نخست وزیر پاکستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا، اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در دومین جلسه کاری خود در اسلام‌آباد با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کرد.

این دیدار در کاخ نخست وزیری پاکستان در شهر اسلام‌آباد برگزار شد.

اسکندر مومنی در اولین جلسه کاری خود با فیلد مارشال سید عاصم منیر فرمانده ارتش و رئیس نیروهای دفاعی پاکستان دیدار کرد.

وی قرار است تا ساعاتی دیگر با سناتور سید محسن رضا نقوی وزیر کشور پاکستان نیز دیدار نماید.

گفتنی است، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران صبح امروز با حضور در نمای تاریخی در شهر اسلام‌آباد به شهدا و بنیانگذاران پاکستان ادای احترام کرد.

«اسکندر مومنی» در مراسم بازدید از نمای تاریخی پاکستان از سوی سناتور طلال چودری وزیر مشاور کشور پاکستان و رضا امیری مقدم سفیر جمهوری اسلامی ایران همراهی شد.

گروهی از نیروهای گارد ملی پاکستان برای استقبال از هیات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران در محل حضور یافتند.

وی با نثار گل به محل یادبود رهبران فقید پاکستان یاد و خاطره شهدای نیروهای مسلح این کشور را گرامی داشت.

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