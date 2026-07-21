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بررسی آخرین تمهیدات و اقدامات قضایی همزمان با تجاوز دشمن آمریکایی در استان‌های جنوبی با حضور معاون اول قوه قضاییه

بررسی آخرین تمهیدات و اقدامات قضایی همزمان با تجاوز دشمن آمریکایی در استان‌های جنوبی با حضور معاون اول قوه قضاییه
کد خبر : 1816566
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جلسه شورای معاونین قوه قضاییه با حضور معاون اول قوه قضاییه و جمعی از معاونین رئیس قوه قضاییه برگزار شد.

به گزارش ایلنا، جلسه شورای معاونین قوه قضاییه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه و جمعی از معاونین رئیس قوه قضاییه برگزار شد.

در این نشست که با حضور روسای کل دادگستری استان‌های جنوبی کشور همراه بود، آخرین اقدامات، تدابیر در موضوعات جنگی در این مناطق مورد بررسی و رصد دقیق قرار گرفت.

در این جلسه که به صورت وبیناری برگزار شد، روسای کل دادگستری استان‌های جنوبی گزارشی از آخرین وضعیت عملکردی، اقدامات انجام شده در حوزه‌های قضایی، حفظ امنیت و همچنین برنامه‌های در دست اجرا جهت مدیریت شرایط حساس منطقه همزمان با تجاوز دشمن تروریستی آمریکا ارائه دادند.

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