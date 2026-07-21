عباس گودرزی در تشریح نشست امروز نمایندگان که به صورت وبیناری برگزار شد اظهار داشت: با توجه به اصلاحیه ماده یک آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی هفته گذشته مجلس، این جلسه به صورت آزمایشی جهت تنظیم ترتیبات جدید برگزاری جلسات برگزار شد و در کنار این موضوع نمایندگان به بیان دغدغه های ملی و منطقه ای پرداختند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس افزود: موضوع قیمت گذاری بنزین از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و مقرر شد هفته آینده با حضور مسئولین مرتبط جلسه ای در کمیسیون تخصصی و با حضور هیئت رئیسه مجلس برگزار شود تا ما شاهد بهینه سازی امور و اولویت اجرای ماده ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت باشیم، همچنین نمایندگان درخصوص «حمایت از گندمکاران» و «لزوم رعایت همه ترتیبات آیین نامه در سازوکار جدید برگزاری جلسات مجلس» نیز نکاتی را مطرح کردند تا خللی در انجام وظایف مجلس در قانون گذاری و نظارت ایجاد نشود و همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند با کار و ابتکار مضاعف شاهد قانون گذاری و نظارت در یک رویکرد تسریعی و تعمیقی باشیم.

وی با اشاره به اینکه «لزوم ارائه گزارش دولت از عملکرد خود در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه» موضوع دیگری بود که نمایندگان در این جلسه به آن پرداختند، تاکید کرد: براساس سیاست های مورد تصویب مجلس، دولت باید سالانه پیشرفت برنامه هفتم را به مجلس گزارش دهد و این نکته مورد تاکید نمایندگان قرار گرفت.

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