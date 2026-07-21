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سازش پرونده مطالبه وجه ۴۰۰ میلیارد تومانی در مجتمع شورای حل اختلاف شهید نیلفروشان تهران

سازش پرونده مطالبه وجه ۴۰۰ میلیارد تومانی در مجتمع شورای حل اختلاف شهید نیلفروشان تهران
کد خبر : 1816457
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سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف شهید نیلفروشان تهران، از سازش یک فقره پرونده مطالبه وجه به ارزش دو میلیون یورو، معادل حدود ۴۰۰ میلیارد تومان، در شعبه ۵۵۲ این مجتمع و در چارچوب پویش «به عشق امام حسین (ع) و برای ایران همدل می‌بخشم» خبر داد.

به گزارش ایلنا، حسن کشاورزی، سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف شهید نیلفروشان تهران، با اشاره به اجرای پویش سراسری «به عشق امام حسین (ع) و برای ایران همدل می‌بخشم» اظهار کرد: با تلاش و پیگیری اعضای شعبه ۵۵۲ این مجتمع، یک فقره پرونده با موضوع مطالبه وجه به ارزش دو میلیون یورو، معادل حدود ۴۰۰ میلیارد تومان، با صلح و سازش میان طرفین مختومه شد.

وی افزود: این پرونده که از جمله پرونده‌های با ارزش مالی قابل توجه به شمار می‌رفت، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های صلح و سازش و تلاش اعضای شورای حل اختلاف، بدون نیاز به ادامه فرآیند رسیدگی قضایی به توافق طرفین انجامید و با صدور گزارش اصلاحی خاتمه یافت.

کشاورزی با تأکید بر نقش پویش «به عشق امام حسین (ع) و برای ایران همدل می‌بخشم» در ترویج فرهنگ گذشت، همدلی و حل مسالمت‌آمیز اختلافات، خاطرنشان کرد: تلاش همکاران شورای حل اختلاف در ایجاد صلح میان طرفین، علاوه بر کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم، موجب تحکیم روابط اجتماعی و افزایش رضایتمندی مراجعان می‌شود.

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