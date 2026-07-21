به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور «اسکندر مومنی» در مراسم بازدید از نمای تاریخی پاکستان از سوی سناتور طلال چودری وزیر مشاور کشور پاکستان و رضا امیری مقدم سفیر جمهوری اسلامی ایران همراهی شد.

گروهی از نیروهای گارد ملی پاکستان برای استقبال از هیات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران در محل حضور یافتند.

مومنی با نثار گل به محل یادبود رهبران فقید پاکستان، یاد و خاطره شهدای نیروهای مسلح این کشور را گرامی داشت.

وزیر کشور ایران قرار است در اولین جلسه کاری خود، با فیلد مارشال سید عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان دیدار کند.

دیدار با شهباز شریف نخست‌وزیر و سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان از دیگر برنامه‌های امروز وزیر کشور ایران در اسلام‌آباد است.

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