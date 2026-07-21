خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عارف:

اجرای طرح‌های اولویت‌دار فناوری با جدیت پیگیری شود

اجرای طرح‌های اولویت‌دار فناوری با جدیت پیگیری شود
کد خبر : 1816446
لینک کوتاه کپی شد.

جلسه ستاد ویژه توسعه فناوری به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و آخرین وضعیت طرح‌های اولویت‌دار در حوزه‌های امنیت غذایی، آب، تاب‌آوری صنعت برق و دارو و تجهیزات پزشکی بررسی شد؛ محمدرضا عارف نیز بر پیگیری مستمر اجرای مصوبات و رفع موانع تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، جلسه ستاد ویژه توسعه فناوری به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، و با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و اعضای ستاد برگزار شد و روند اجرای طرح‌های اولویت‌دار در حوزه‌های امنیت غذایی، آب، تاب‌آوری صنعت برق و دارو و تجهیزات پزشکی مورد بررسی قرار گرفت.

عارف در ابتدای جلسه با گرامیداشت یاد امام شهید، بر نقش حمایت از توسعه فناوری‌های راهبردی تأکید کرد و گفت شتاب‌بخشی به توسعه اقتصادی و افزایش تاب‌آوری ملی، نیازمند برنامه‌ریزی راهبردی، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است.

در این نشست، دبیر و اعضای ستاد گزارشی از روند پیشرفت طرح‌های مصوب و چالش‌های اجرایی ارائه کردند. در حوزه امنیت غذایی، توسعه فناوری‌های مرتبط با تنوع‌بخشی به سبد پروتئین، تقویت ظرفیت‌های شیلاتی و ارتقای زنجیره تولید شیر خشک به‌عنوان اولویت‌های اجرایی بررسی شد.

در بخش آب نیز راهکارهایی از جمله کاهش مصرف از طریق جایگزینی تجهیزات فرسوده، استفاده از فناوری‌های نشت‌یابی و حفاری بدون ترانشه برای نوسازی شبکه‌های فرسوده آب و فاضلاب مورد بررسی قرار گرفت.

در حوزه صنعت برق، موضوعاتی از جمله نوسازی نیروگاه‌های فرسوده، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، ارتقای فناوری‌های تولید انرژی، بهبود رله‌های حفاظتی شبکه توزیع و جایگزینی تجهیزات سرمایشی پرمصرف با هدف افزایش پایداری شبکه برق بررسی شد.

همچنین در بخش دارو و تجهیزات پزشکی، توسعه فناوری‌های مرتبط با داروهای مشتق از پلاسما، طب بازساختی و استانداردهای کارآزمایی بالینی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه مورد تأکید قرار گرفت.

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان با قدردانی از اقدامات دبیرخانه ستاد، دستگاه‌های اجرایی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، بر پیگیری جدی اجرای طرح‌های مصوب، رفع موانع و ارائه گزارش‌های دوره‌ای از روند پیشرفت پروژه‌ها در جلسات آینده تأکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل