اعزام تیم منتخب کوهنوردی نیروهای مسلح به پنجمین رویداد بینالمللی «صعود برای صلح»
تیم منتخب کوهنوردی نیروهای مسلح ایران، متشکل ار کوهنوردان ارتش، سپاه، فراجا و وزارت دفاع برای حضور در پنجمین رویداد «صعود برای صلح» به کشور روسیه اعزام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم حسین امیدی رییس تربیت بدنی ارتش و رئیس هییت کوهنوردی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اعزام کوهنوردان نیروهای مسلح به پنجمین رویداد «صعود برای صلح» به میزبانی کشور روسیه گفت: تیم منتخب کوهنوردی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با ترکیب ۶ کوهنورد، برای حضور در پنجمین رویداد «صعود برای صلح» به میزبانی کشور روسیه اعزام شد، این برنامه از تاریخ ۲۹ تیرماه به مدت ۱۰ روز در قله البروس، بلندترین قله روسیه و بام اروپا برگزار خواهد شد.
رئیس هیئت کوهنوردی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه از مجموع ۶ عضو این تیم، سه نفر از کوهنوردان ارتش جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یک نفر از فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح حضور دارند، اظهار کرد: این حضور نشان دهنده همافزایی و وحدت میان ورزشکاران نیروهای مسلح در عرصههای بینالمللی است.
رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش، با اشاره به جایگاه ورزش کوهنوردی در نیروهای مسلح خاطر نشان کرد: ورزش کوهنوردی، ورزشی پایورمحور، تخصصی و کاربردی در نیروهای مسلح است که ارتباطی مستقیم با ارتقای آمادگی جسمانی، افزایش توان رزمی و تقویت روحیه استقامت و خودباوری کارکنان دارد و توسعه این رشته میتواند نقش مؤثری در آمادگی همهجانبه نیروهای مسلح ایفا کند.
امیر سرتیپ دوم امیدی در پایان از حمایتهای امیر سرتیپ دوم جمشید فولادی رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی نیروهای مسلح، در فراهمسازی شرایط اعزام این تیم قدردانی کرد.