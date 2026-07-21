به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم حسین امیدی رییس تربیت بدنی ارتش و رئیس هییت کوهنوردی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اعزام کوهنوردان نیروهای مسلح به پنجمین رویداد «صعود برای صلح» به میزبانی کشور روسیه گفت: تیم منتخب کوهنوردی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با ترکیب ۶ کوه‌نورد، برای حضور در پنجمین رویداد «صعود برای صلح» به میزبانی کشور روسیه اعزام شد، این برنامه از تاریخ ۲۹ تیرماه به مدت ۱۰ روز در قله البروس، بلندترین قله روسیه و بام اروپا برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت کوهنوردی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه از مجموع ۶ عضو این تیم، سه نفر از کوهنوردان ارتش جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یک نفر از فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح حضور دارند، اظهار کرد: این حضور نشان‌ دهنده هم‌افزایی و وحدت میان ورزشکاران نیروهای مسلح در عرصه‌های بین‌المللی است.

رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش، با اشاره به جایگاه ورزش کوهنوردی در نیروهای مسلح خاطر نشان کرد: ورزش کوه‌نوردی، ورزشی پایورمحور، تخصصی و کاربردی در نیروهای مسلح است که ارتباطی مستقیم با ارتقای آمادگی جسمانی، افزایش توان رزمی و تقویت روحیه استقامت و خودباوری کارکنان دارد و توسعه این رشته می‌تواند نقش مؤثری در آمادگی همه‌جانبه نیروهای مسلح ایفا کند.

امیر سرتیپ دوم امیدی در پایان از حمایت‌های امیر سرتیپ دوم جمشید فولادی رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی نیروهای مسلح، در فراهم‌سازی شرایط اعزام این تیم قدردانی کرد.

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