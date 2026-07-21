روح‌الله متفکرآزاد، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با انتقاد از روند انتصابات متعدد مدیران حوزه فروش نفت در دو سال گذشته اظهار داشت: وزارت نفت در طول دو سال گذشته، ۱۱ مسئول فروش نفت داشته است و این حجم از جابه‌جایی‌های مدیریتی، سوالات و ابهاماتی ایجاد کرده است. .

وی تاکید کرد: وضعیت کنونی درآمدهای نفتی کشور، محصول مجموعه تصمیمات و انتصاباتی است که طی دو سال گذشته در وزارت نفت انجام شده و مجلس قطعا به این موضوع ورود می کند.

عضو هیأت رئیسه مجلس با تأکید بر نقش راهبردی صنعت نفت در اقتصاد کشور تصریح کرد: امروز جنگ اقتصادی، بیش از هر چیز، جنگ انرژی است و فروش نفت، تأمین بازارهای صادراتی و حفظ مشتریان، نیازمند مدیریت حرفه‌ای و با ثبات بوده است و وزارت نفت باید نسبت به خلا این موضوعات در دو سال گذشته پاسخگو باشد.

متفکرآزاد با بیان اینکه حوزه فروش نفت یکی از حساس‌ترین بخش‌های صنعت نفت کشور است، ادامه داد: مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه کمیسیون انرژی، بر اساس وظایف نظارتی خود، این موضوع را با دقت دنبال خواهد کرد و قطعاً به وضعیت مدیریت حوزه فروش نفت در وزارت نفت ورود می‌کند.

وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در کمیسیون انرژی گفت: نسبت به وضعیت فروش نفت کشور نقدهایی وجود دارد و این موضوع در دستور کار نظارتی مجلس قرار گرفته است.

متفکرازاد افزود: انتظار می‌رود وزارت نفت با ارائه گزارش‌های شفاف، دلایل تغییرات مکرر مدیریتی و آثار آن بر عملکرد حوزه فروش نفت را تبیین کند.

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