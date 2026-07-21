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دیوان محاسبات:

فرآیند قانونی احراز صلاحیت ۱۹۴۱ پست مدیریتی وزارت کار طی نشده است

فرآیند قانونی احراز صلاحیت ۱۹۴۱ پست مدیریتی وزارت کار طی نشده است
کد خبر : 1816371
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دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که به موضوع عدم رعایت ضوابط قانونی احراز صلاحیت ۱۹۴۱ پست مدیریتی در شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ورود کرده است.

به گزارش ایلنا، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که در اجرای دستورالعمل مصوب هیات وزیران درباره احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره، دیوان محاسبات بررسی و تطبیق انتصابات جدید با ضوابط قانونی را در دستور کار قرار داد.

همچنین دیوان محاسبات اعلام کرد که با وجود پیگیری‌ها و تذکر دیوان محاسبات، فرآیند قانونی احراز صلاحیت برای ۱۹۴۱ پست مدیریتی از مجموع ۱۹۸۴ پست شرکت‌های این وزارتخانه طی نشده است و در صورت خودداری از اجرای تکالیف قانونی، پرونده متخلفان برای رسیدگی و اعمال مجازات قانونی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع خواهد شد.

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