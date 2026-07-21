دیوان محاسبات:
فرآیند قانونی احراز صلاحیت ۱۹۴۱ پست مدیریتی وزارت کار طی نشده است
دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که به موضوع عدم رعایت ضوابط قانونی احراز صلاحیت ۱۹۴۱ پست مدیریتی در شرکتهای تابعه و وابسته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ورود کرده است.
به گزارش ایلنا، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که در اجرای دستورالعمل مصوب هیات وزیران درباره احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیاتمدیره، دیوان محاسبات بررسی و تطبیق انتصابات جدید با ضوابط قانونی را در دستور کار قرار داد.
همچنین دیوان محاسبات اعلام کرد که با وجود پیگیریها و تذکر دیوان محاسبات، فرآیند قانونی احراز صلاحیت برای ۱۹۴۱ پست مدیریتی از مجموع ۱۹۸۴ پست شرکتهای این وزارتخانه طی نشده است و در صورت خودداری از اجرای تکالیف قانونی، پرونده متخلفان برای رسیدگی و اعمال مجازات قانونی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع خواهد شد.