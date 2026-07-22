واکنش قوه قضاییه به انتشار اطلاعات خصوصی برخی دانشجویان و بانوان در فضای مجازی و تهدید آنها

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه اطلاعات شخصی تعدادی از دانشجویان و بانوان در فضای مجازی و کانال‌هایی با عناوینی مانند داعشجو منتشر شده که موجب ایجاد مشکلات جدی برای آنها شده است. آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود خواهد کرد، گفت: اگر حقوق افرادی مورد لطمه قرار گرفته باشد، در صورتی که شکایت کنند، حتماً موضوع قابل پیگیری است.

وی درباره ورود مدعی‌العموم به این موضوع ادامه داد: درباره ورود مدعی العموم باید افراد در ابتدا شاکی باشند چراکه ممکن است اخبار فیک باشد یعنی اطلاعات دانشجویی منتشر شده باشد که اصلا وجود نداشته باشد مانند آزادی افرادی که الان خارجی‌ها اعلام کرده‌اند که آزاد شده است در حالی که اصلا چنین فردی با این مشخصات دستگیر نشده است که بخواهد آزاد شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: به همین دلیل مطالبی که در فضای مجازی منتشر می‌شود ابتدا باید رصد شود و صحت آن تایید شود و اگر ذینفعان شکایتی کردند ما پیگیری لازم را خواهیم کرد. هرکسی مدعی است می‌تواند شکایت خود را به دادسرا و یا ضابطین اعلام کند.

انتهای پیام/