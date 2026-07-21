خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اطلاعیه شماره ۴۰/

هلاکت تعدادی سرباز ارتش تروریست و کودک‌کش آمریکا در منطقه‌ی الرُکبان اردن

هلاکت تعدادی سرباز ارتش تروریست و کودک‌کش آمریکا در منطقه‌ی الرُکبان اردن
کد خبر : 1816324
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: در ادامه موج ۲۴ عملیات نصر۲ رزمندگان هوافضای سپاه با حمله به یک مجتمع محل استقرار نیروهای ارتش تروریست و کودک‌کش آمریکا در منطقه‌ی الرُکبان اردن تعدادی از آنان را به هلاکت رساندند.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۴۰ عملیات نصر۲ اعلام کرد:

 

بسم الله قاصم الجبارین

قاتلوهم حتی لاتکون فتنه 

 

ملت بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی، 

با دعای خیر شما عملیات تنبیهی رزمندگان اسلام علیه دشمن آمریکایی با موفقیت ادامه دارد و در ادامه موج ۲۴ عملیات نصر۲ رزمندگان هوافضای سپاه با حمله به یک مجتمع محل استقرار نیروهای ارتش تروریست و کودک‌کش آمریکا در منطقه‌ی الرُکبان اردن تعدادی از آنان را به هلاکت رساندند.

وزیر جنگ آمریکا که خود یک جنایتگر جنگی است، این کشته ها را قهرمان و تعدادشان را بسیار کمتر از تعداد واقعی معرفی کرده است.

بدانند در قاموس هیچ ملتی نظامیان بزدلی را که سلاح‌های پیشرفته را برای کشتن کودکان معصوم استفاده می‌کنند قهرمان نمی‌خوانند.

آزادی خواهان جهان به زودی این جنایتکاران جنگی را به سزای عملشان خواهند رساند.

و ماالنصر الا من عند الله العزیز الحکیم

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل