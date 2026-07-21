فردا؛ تشییع اعضای پیکر شهدای شناسایی شده مدرسه شجره طیبه میناب
اعضای پیکر مطهر شهدای شناساییشده مدرسه شجره طیبه میناب فردا چهارشنبه ۳۱ تیر تشییع میشود.
به گزارش ایلنا، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: مراسم وداع و تشییع ساعت ۷ و سی دقیقه از چهار راه امام خمینی (ره) میناب آغاز میشود.
احمد نفیسی افزود: اعضای پیکرهای مطهر پس از تشییع برای خاکسپاری به گلزار شهدای میناب منتقل میشود.
وی گفت: اعضای پیکر این شهدا پس از تایید هویت با آزمایشهای تخصصی ژنتیک (DNA) شناسایی شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان؛ از مردم برای حضور پرشور در این مراسم، ادای احترام و تجدید میثاق با آرمانهای شهدا دعوت کرد.
نهم اسفند ۱۴۰۴ در حمله آمریکای جنایتکار به مدرسه شجره طیبه میناب ۱۶۸ دانش آموز، معلم و اولیای آنان به شهادت رسیدند.