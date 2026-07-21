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فردا؛ تشییع اعضای پیکر شهدای شناسایی شده مدرسه شجره طیبه میناب

فردا؛ تشییع اعضای پیکر شهدای شناسایی شده مدرسه شجره طیبه میناب
کد خبر : 1816303
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اعضای پیکر مطهر شهدای شناسایی‌شده مدرسه شجره طیبه میناب فردا چهارشنبه ۳۱ تیر تشییع می‌شود.

به گزارش ایلنا، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: مراسم وداع و تشییع ساعت ۷ و سی دقیقه از چهار راه امام خمینی (ره) میناب آغاز می‌شود.

احمد نفیسی افزود: اعضای پیکر‌های مطهر پس از تشییع برای خاکسپاری به گلزار شهدای میناب منتقل می‌شود.

وی گفت: اعضای پیکر این شهدا پس از تایید هویت با آزمایش‌های تخصصی ژنتیک (DNA) شناسایی شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان؛ از مردم برای حضور پرشور در این مراسم، ادای احترام و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا دعوت کرد.

نهم اسفند ۱۴۰۴ در حمله آمریکای جنایتکار به مدرسه شجره طیبه میناب ۱۶۸ دانش آموز، معلم و اولیای آنان به شهادت رسیدند.

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