حملات بامدادی آمریکا به شیراز؛ پرتابه دشمن به ارتفاعات اصابت کرد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس اعلام کرد: بامداد امروز سهشنبه، در تداوم تجاوزات هوایی رژیم آمریکا علیه استانهای مختلف کشور، یک فروند پرتابه جنگی به سمت یکی از ارتفاعات شهر شیراز شلیک شد.
به گزارش ایلنا سید احمد احمدی زاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس اعلام کرد: بامداد امروز سهشنبه، در تداوم تجاوزات هوایی رژیم آمریکا علیه استانهای مختلف کشور، یک فروند پرتابه جنگی به سمت یکی از ارتفاعات شهر شیراز شلیک شد.
سید احمد احمدی زاده افزود: در یکی از شهرستانهای مرکزی استان هم ارتفاعات این شهرستان مورد هدف قرار گرفت که خوشبختانه تلفات جانی نداشت.
نیروهای امدادی و امنیتی در حال بررسی جزییات این دو حمله دشمن آمریکایی هستند.