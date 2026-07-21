حملات بامدادی آمریکا به شیراز؛ پرتابه دشمن به ارتفاعات اصابت کرد

به گزارش ایلنا سید احمد احمدی زاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس اعلام کرد: بامداد امروز سه‌شنبه، در تداوم تجاوزات هوایی رژیم آمریکا علیه استان‌های مختلف کشور، یک فروند پرتابه جنگی به سمت یکی از ارتفاعات شهر شیراز شلیک شد.