آمریکاییها نقض عهد کردند
معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: آمریکاییها درباره آزادسازی داراییهای بلوکه شده ایران هم کاری انجام ندادند و نقض عهد داشتند.
به گزارش ایلنا، علی باقری کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: آمریکاییها درباره آزادسازی داراییهای بلوکه شده ایران هم کاری انجام ندادند و نقض عهد داشتند.
باقری کنی اظهار داشت: بعضیها در تلاش هستند که آمریکا را شیطان بزرگ و دشمن ایران نخوانند که یک اشتباه راهبردی است.
معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: آمریکاییها بعد از توافق هم باز فرایند جدید مذاکره را ترسیم و ادامه میدهند و زیادهخواهیهای خود را با این ترفند پیش میبرند.
باقری کنی گفت: وحدت بین مسئولان وجود دارد.
معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: وحدت بین مسئولان وجود دارد و دوگانگی که دشمن القا میکند، دروغ است.
باقری کنی تأکید کرد: دولت تروریستی ترامپ القا میکند که دوگانگی در حکمرانی ایران وجود دارد؛ لازم است همه مسئولان کشور زیر پرچم مقام معظم رهبری، بر اتحاد میان گفتمانها تأکید کنند و القاء دوگانگی دشمن را خنثی سازند.
وی گفت: رویدادی که به واسطه حضور پیکر رهبر شهید انقلاب در عراق افتاد، امری بسیار مهم بود.
معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: کدامیک از رؤسای جمهور آمریکا که مدعی ابرقدرتی دنیا هستند، مدعی حضور در کشوری از جمله عراق است تا ببیند چه واقعیتی در حال روی دادن است.
باقری کنی تصریح کرد: این به اصطلاح لات تگزاس، بوش پسر وقتی به عراق آمد، در نخستوزیری این کشور یک لنگه کفش از مردم عراق هدیه گرفت و بچهسوسول نیویورک، ترامپ نیز اصلا جرأت نکرده است که وارد چنین عرصههایی شود.