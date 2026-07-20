جنگ تادستیابی به بازدارندگی کامل ادامه دارد

به گزارش ایلنا، سخنگوی ارتش در جمع فعالان فرهنگی نیروی زمینی ارتش، ضمن قدردانی از اقتدارآفرینی ملت ایران در مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت و اقدامات صورت گرفته در جهت مقابله با جنگ نرم و ترکیبی دشمنان، با اشاره به اهمیت ایجاد بازدارندگی برای ایران اسلامی، اظهار داشت: عقلانیت حکم می‌کند که جنگ، تا نقطه‌ای ادامه پیدا کند که منجر به ایجاد بازدارندگی کامل برای ملت ایران شود.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا تاکید کرد: در غیر این صورت، دشمن با محاسبات اشتباه، مجددا به خاک ایران عزیز، تجاوز خواهد کرد بنابراین، تداوم جنگ تا دست‌یابی به بازدارندگی کامل، مبتنی بر هیجان و جنگ طلبی نیست بلکه متکی بر تجربه و عقلانیت است.

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