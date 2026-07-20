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سخنگوی ارتش:

جنگ تادستیابی به بازدارندگی کامل ادامه دارد

جنگ تادستیابی به بازدارندگی کامل ادامه دارد
کد خبر : 1816140
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امیر سرتیپ اکرمی‌نیا گفت: تداوم جنگ تا دست‌یابی به بازدارندگی کامل، مبتنی بر هیجان و جنگ طلبی نیست بلکه متکی بر تجربه و عقلانیت است.

به گزارش ایلنا، سخنگوی ارتش در جمع فعالان فرهنگی نیروی زمینی ارتش، ضمن قدردانی از اقتدارآفرینی ملت ایران در مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت و اقدامات صورت گرفته در جهت مقابله با جنگ نرم و ترکیبی دشمنان، با اشاره به اهمیت ایجاد بازدارندگی برای ایران اسلامی، اظهار داشت: عقلانیت حکم می‌کند که جنگ، تا نقطه‌ای ادامه پیدا کند که منجر به ایجاد بازدارندگی کامل برای ملت ایران شود.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا تاکید کرد: در غیر این صورت، دشمن با محاسبات اشتباه، مجددا به خاک ایران عزیز، تجاوز خواهد کرد بنابراین، تداوم جنگ تا دست‌یابی به بازدارندگی کامل، مبتنی بر هیجان و جنگ طلبی نیست بلکه متکی بر تجربه و عقلانیت است.

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