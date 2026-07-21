هاشمی نخلابراهیمی در گفتوگو با ایلنا:
آب شیرینکن جاسک به مدار تولید بازگشته است/۲۰ روستا و ۱۰ هزار نفر از این طریق آب دریافت میکنند/ شایعه تخلیه روستاهای جنوب صحت ندارد
ادعای استفاده نظامی از آبشیرینکن جاسک کذب است
نماینده میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد، با رد ادعای استفاده نظامی از آبشیرینکن هدف قرار گرفته در جاسک، گفت: این تأسیسات تنها وظیفه تأمین آب آشامیدنی ۲۰ روستا را بر عهده داشت و هدف از حمله به آن، فشار بر مردم و ایجاد اختلال در خدماترسانی بود.
سید عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت مردم جاسک و روستاهای آن بعد از هدف قرار گرفتن آب شیرینکن در این منطقه عنوان کرد: آب شیرینکنها در مناطق جنوب به علت کمبود منابع آب زیرزمینی و خشکسالیهای پیدرپی که در منطقه به وجود آمده و همچنین به دلیل کمبود آب در روستاهای ساحلی با سرمایهگذاری بخش خصوصی ایجاد شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: دولت هم از طریق خرید تضمینی آب، زمینه فعالیت اقتصادی این مجموعهها را فراهم کرده است. این آبشیرینکنها، آب را تولید میکنند و دولت با قیمت تمام شده آب را از اینها خریداری میکند و با قیمت دولتی و یارانهای در اختیار مردم قرار میدهد و نقش بسیار زیادی در تأمین نیاز آبی منطقه دارند.
نماینده میناب، رودان، جاسک، سیرک و بشاگرد ادامه داد: آبشیرینکنی که مورد حمله دشمن قرار گرفت؛ در سال ۱۳۹۳ به بهرهبرداری رسید و در زمان خودش یکی از مدرنترینها بود و تاکنون هم یکی از مهمترین مراکز تأمین آب منطقه بوده و خدمات گستردهای ارائه داده و بخش زیادی از نیاز آبی مردم منطقه را تأمین کرده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: محلی که هدف قرار گرفته، اتاقک مربوط به موتورخانه است که بخش بسیار کوچکی از مجموعه به شمار میرود. همچنین ایستگاه پمپاژ آب از دریا و خطوط انتقال آب از دریا به آبشیرینکن هم در همان محل قرار دارد و هیچگونه ظرفیتی برای استفاده نظامی در آنجا وجود ندارد.
هاشمی نخلابراهیمی تأکید کرد: اینکه ادعا میشود از این مجموعه استفاده نظامی میشود، اصلا اینگونه نیست چون چیزی در آنجا وجود ندارد که این ادعای مضحک را مطرح میکنند، به همین دلیل این اقدام تعمداً انجام شده است و هدف اصلی این اقدام، تحت فشار قرار دادن مردم بوده است. این بحثهایی که مطرح میشود اما سوال این است که پلها و تونلها را برای چه مورد هدف قرار میدهند؟ قطعا هدف از این اقدامات فشار آوردن بر مردم و ایجاد نارضایتی عمومی و اخلال در خدماترسانی به مردم است.
وی افزود: منطقهای که این حادثه رخ داد، غرب جاسک است و روستای بنجی نزدیکترین روستا به محل است و ۲۰ روستا از طریق این خط انتقال آبشیرینکن، آب دریافت میکنند. جمعیتی بالغ بر ۱۰ هزار نفر هم در این منطقه مستقر هستند. متأسفانه برای چند روز تأمین آب این روستاها با مشکل مواجه شد، اما دولت، وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب استان به سرعت برای تأمین تجهیزات مورد نیاز، تأمین برق، نصب ترانس و ترمیم خطوط اقدام کردند و اکنون مجدداً آبشیرینکن به مدار تولید بازگشته است.
نماینده میناب، رودان، جاسک، سیرک و بشاگرد درباره وضعیت زندگی روزمره مردم منطقه هم گفت: وضعیت زندگی مردم الحمدالله خوب است، با صبر و حوصله و شجاعتی که در مردم وجود دارد، به صورت عادی زندگی میکنند و امیدواریم دشمن آمریکایی و صهیونیستی که تاکنون در ایجاد اخلال در زندگی عادی مردم با شکستهای متعددی مواجه شده است، در اقدامات اخیر خود هم ناکام بماند.
هاشمی نخلابراهیمی در پاسخ به شایعات مطرحشده مبنی بر ترک مناطق جنوبی از سوی مردم، اظهار داشت: اصلا اینگونه نیست، این حرفها تماماً شایعه است، مردم بر سر خانه و زندگی خودشان هستند و به فعالیت روزمره خودشان میپردازند.
وی تاکید کرد: مردم حتی در روستاهای نزدیک مرز و مناطقی که مورد اصابت قرار گرفتهاند هم همچنان در خانه و زندگی خود حضور دارند و زندگی عادی خود را دارند. آنان امروز مقاومتر و به نوعی عصبانیتر از گذشته نسبت به آمریکا، رژیم صهیونیستی و کسانی هستند که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام میکنند و همچنان به زندگی، کار و تلاش روزمره خود مشغول هستند.