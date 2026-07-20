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اطلاعیه قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه درباره شهادت امام جمعه اهل سنت میرجاوه

اطلاعیه قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه درباره شهادت امام جمعه اهل سنت میرجاوه
کد خبر : 1815941
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روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از شهادت امام جمعه اهل سنت مسجد علی بن ابی طالب (ع) شهرستان میرجاوه توسط معاندین و مزدوران رژیم صهیونی و آمریکایی که بعد از شکست نظامی از ج.ا.ایران درصدد ایجاد شکاف های اجتماعی می باشند، خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، در سحرگاه روز دوشنبه ۲۹ تیرماه مولوی محمد انور ریگی امام جمعه اهل سنت مسجد علی‌ابـیطالب شهرستان میرجاوه، از علمای متنفذ؛ عامل انسجام وحدت اسلامی و حامی محرومان مردم منطقه در حال عزیمت به مسجد برای اقامه نماز، توسط معاندین و مزدوران رژیم صهیونی و آمریکایی که بعد از شکست نظامی از جمهوری اسلامی ایران درصدد ایجاد شکاف های اجتماعی می باشند در اقدامی ناجوانمردانه به شهادت رسید.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

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