زمزمه افزایش قیمت بنزین در دولت وجود دارد/ افزایش قیمت در شرایط جنگ و تورم به هیچ وجه به صلاح نیست

رضا سپهوند در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که گمانه‌زنی‌هایی مطرح شده درباره تغییراتی در نرخ و یا سهمیه بنزین، گفت: دولت طبق قوانین مجلس، از جمله قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ طبق ماده یک این قانون، مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی را دارد و در برنامه هفتم و همچنین برنامه بودجه سنوانی از جمله سال ۱۴۰۵ هم مانعی برای تغییر قیمت حامل‌های انرژی، از جمله بنزین، وجود ندارد و دولت متناسب با شرایط می‌تواند این تغییرات را انجام دهد.

سخنگوی کمیسیون انرژی تاکید کرد: با این حال اینکه در حال حاضر دولت تصمیم به این کار دارد یا خیر، هنوز هیچ موضوعی را با مجلس و کمیسیون انرژی در میان نگذاشته است.

وی خاطرنشان کرد: البته زمزمه‌هایی در داخل دولت و سازمان برنامه وجود دارد که قیمت بنزین را افزایش دهند. باید این موضوع را بررسی کنند. ما این هفته جلسه‌ای با معاونان وزارت نفت، از جمله شرکت پخش، داریم. این موضوع در آن جلسه مطرح می‌شود و در آن زمان می‌توانیم به‌صورت قطعی به شما بگوییم که افزایش پیدا می‌کند یا خیر.

سپهوند در پاسخ به این‌که آیا در شرایطی که کشور درگیر جنگ و تورم بالا است، افزایش قیمت بنزین به صلاح است، گفت: به هیچ وجه به صلاح نیست. هم شرایط جنگی را پیش‌رو داریم و هم تورم افسارگسیخته‌ای که زندگی مردم را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

وی تاکید کرد: در چنین وضعیتی، هرگونه افزایش قیمت بنزین می‌تواند به موج تازه‌ای از گرانی در حمل‌ونقل، کالاها و خدمات دامن بزند و فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کند. از این رو، بهتر است دولت در شرایط فعلی از هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت بنزین خودداری کند.

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