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زنگنه رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید شد

زنگنه رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید شد
کد خبر : 1815864
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با رای اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید،‌ محسن زنگنه رئیس این کمیسیون شد.

به گزارش ایلنا، صبح (امروز ۲۹ تیرماه) انتخابات هیات رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مجلس برگزار شد.

براین اساس، محسن زنگنه به عنوان رئیس، هادی قوامی و رحمدل بامری به عنوان نواب رئیس، مریم عبداللهی به عنوان سخنگو و محمد نصیری و شهین جهانگیری به عنوان دبیران کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی انتخاب شدند.

 

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