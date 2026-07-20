زنگنه رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید شد
با رای اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید، محسن زنگنه رئیس این کمیسیون شد.
به گزارش ایلنا، صبح (امروز ۲۹ تیرماه) انتخابات هیات رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مجلس برگزار شد.
براین اساس، محسن زنگنه به عنوان رئیس، هادی قوامی و رحمدل بامری به عنوان نواب رئیس، مریم عبداللهی به عنوان سخنگو و محمد نصیری و شهین جهانگیری به عنوان دبیران کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی انتخاب شدند.