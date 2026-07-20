زنگنه رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید شد

براین اساس، محسن زنگنه به عنوان رئیس، هادی قوامی و رحمدل بامری به عنوان نواب رئیس، مریم عبداللهی به عنوان سخنگو و محمد نصیری و شهین جهانگیری به عنوان دبیران کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی انتخاب شدند.