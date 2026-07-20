فرماندار میرجاوه:
برخورد قاطع با عاملان ترور امام جمعه اهل سنت میرجاوه
فرماندار میرجاوه با محکوم کردن ترور مولوی محمد انور ریگی، امام جمعه اهل سنت مسجد علی بن ابیطالب (ع) این شهرستان، بر شناسایی و برخورد قاطع با عاملان این حادثه تروریستی و نیز حفظ وحدت، همدلی و هوشیاری مردم تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، مختار محسن مبارکی گفت: مولوی محمد انور ریگی، امام جمعه اهل سنت مسجد علی بن ابیطالب (ع) شهر میرجاوه، بامداد امروز در حمله افراد مسلح ناشناس مورد هدف قرار گرفت و بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.
وی این اقدام تروریستی را تلاشی نافرجام برای خدشهدار کردن امنیت، آرامش و وحدت مردم سیستان و بلوچستان دانست و افزود: دستگاههای امنیتی، انتظامی و قضایی با جدیت در حال بررسی ابعاد این حادثه هستند و شناسایی، دستگیری و مجازات عاملان این جنایت کور تروریستی با قاطعیت در دستور کار قرار دارد.
فرماندار میرجاوه از مردم خواست ضمن حفظ آرامش، هوشیاری و انسجام، اخبار مربوط به این حادثه را تنها از منابع رسمی دنبال کرده و اجازه ندهند دشمنان از چنین اقدامات جنایتکارانهای برای ایجاد اختلاف و تفرقه میان مردم سوءاستفاده کنند.
وی با تأکید بر اینکه وحدت و همدلی مردم شیعه و سنی سرمایه ارزشمند است، گفت: مردم آگاه و مرزدار سیستان و بلوچستان همواره با هوشیاری در برابر توطئههای دشمنان ایستادهاند و این اقدامات تروریستی خللی در همبستگی و امنیت منطقه ایجاد نخواهد کرد.