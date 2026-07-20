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فرماندار میرجاوه:

برخورد قاطع با عاملان ترور امام جمعه اهل سنت میرجاوه

برخورد قاطع با عاملان ترور امام جمعه اهل سنت میرجاوه
کد خبر : 1815814
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فرماندار میرجاوه با محکوم کردن ترور مولوی محمد انور ریگی، امام جمعه اهل سنت مسجد علی بن ابی‌طالب (ع) این شهرستان، بر شناسایی و برخورد قاطع با عاملان این حادثه تروریستی و نیز حفظ وحدت، همدلی و هوشیاری مردم تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، مختار محسن مبارکی گفت: مولوی محمد انور ریگی، امام جمعه اهل سنت مسجد علی بن ابی‌طالب (ع) شهر میرجاوه، بامداد امروز در حمله افراد مسلح ناشناس مورد هدف قرار گرفت و بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

وی این اقدام تروریستی را تلاشی نافرجام برای خدشه‌دار کردن امنیت، آرامش و وحدت مردم سیستان و بلوچستان دانست و افزود: دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی با جدیت در حال بررسی ابعاد این حادثه هستند و شناسایی، دستگیری و مجازات عاملان این جنایت کور تروریستی با قاطعیت در دستور کار قرار دارد.

فرماندار میرجاوه از مردم خواست ضمن حفظ آرامش، هوشیاری و انسجام، اخبار مربوط به این حادثه را تنها از منابع رسمی دنبال کرده و اجازه ندهند دشمنان از چنین اقدامات جنایتکارانه‌ای برای ایجاد اختلاف و تفرقه میان مردم سوءاستفاده کنند.

وی با تأکید بر اینکه وحدت و همدلی مردم شیعه و سنی سرمایه ارزشمند است، گفت: مردم آگاه و مرزدار سیستان و بلوچستان همواره با هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان ایستاده‌اند و این اقدامات تروریستی خللی در همبستگی و امنیت منطقه ایجاد نخواهد کرد.

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