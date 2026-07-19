انهدام یک فروند موشک کروز دشمن و یک فروند پهپاد متجاوز MQ-9 توسط ارتش

به گزارش ایلنا، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: ساعاتی قبل یک فروند موشک کروز دشمن متجاوز آمریکایی، با رهگیری و شلیک موفق سامانه‌های نیروی پدافند هوایی ارتش، تحت شبکه یکپارچه پدافند هوایی در منطقه غرب کشور مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.