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انهدام یک فروند موشک کروز دشمن و یک فروند پهپاد متجاوز MQ-9 توسط ارتش

انهدام یک فروند موشک کروز دشمن و یک فروند پهپاد متجاوز MQ-9 توسط ارتش
کد خبر : 1815672
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​یک فروند موشک کروز دشمن متجاوز آمریکایی و همچنین یک فروند پهپاد متجاوز MQ-9 توسط سامانه نیروی پدافند هوایی ارتش در غرب کشور منهدم شدند.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: ساعاتی قبل یک فروند موشک کروز دشمن متجاوز آمریکایی، با رهگیری و شلیک موفق سامانه‌های نیروی پدافند هوایی ارتش، تحت شبکه یکپارچه پدافند هوایی در منطقه غرب کشور مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.

همچنین ارتش جمهوری اسلامی ایران از انهدام یک فروند پهپاد متجاوز MQ-9 با شلیک موفق سامانه‌های نیروی پدافند هوایی ارتش در منطقه غرب خبر داد.

روابط عمومی ارتش اعلام کرد: ساعاتی قبل، یک فروند پهپاد متجاوز MQ-9 با شلیک موفق سامانه‌های نیروی پدافند هوایی ارتش، تحت شبکه یکپارچه پدافند هوایی در منطقه غرب کشور مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.

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