شهریاری در گفتوگو با ایلنا:
زاهدان با کمبود هزار لیتر در ثانیه آب روبهروست/ مردم هر مترمکعب آب را تا ۵۵۰ هزار تومان خریداری میکنند/برخی مناطق هفتهای فقط یک یا دو روز آب دارند
نماینده زاهدان در مجلس، با هشدار نسبت به تشدید بحران آب در این شهر، از کمبود هزار لیتر در ثانیه آب، توقف دو پروژه مهم آبرسانی به دلیل کمبود اعتبار و دسترسی برخی مناطق به آب تنها یک یا دو روز در هفته خبر داد و تأکید کرد که اگر مسئولان برای رفع این وضعیت اقدام نکنند، در کنار مردم نسبت به عملکرد دستگاههای مسئول اعتراض خواهد کرد.
حسینعلی شهریاری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره وضعیت آب زاهدان که به گفته مردم این شهر با مشکلات جدی در دسترسی به آب آشامیدنی با کیفیت مواجه است، گفت: متأسفانه حدود یک ماه است که این موضوع را مطرح کردهایم. در جلسهای که با حضور رئیسجمهور، آقای پزشکیان، در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، این مسئله را شخصاً با ایشان در میان گذاشتم و ایشان هم قول دادند موضوع را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: با این حال، به نظر میرسد مسئولان وزارت نیرو و شرکت آب آنقدر درگیر مسائل دیگر هستند که مشکل اصلی مردم زاهدان را فراموش کردهاند. اکنون یک ماه از طرح این موضوع گذشته، اما حتی کوچکترین اقدام مؤثری برای رفع این بحران انجام نشده است. امروز زاهدان با کمبود هزار لیتر در ثانیه آب مواجه است. این در حالی است که مردم در گرمای شدید تابستان با قطعیهای مکرر آب روبهرو هستند و ادامه این وضعیت، مشکلات معیشتی و بهداشتی آنان را روزبهروز تشدید کرده است.
نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی افزود: دو پروژه مهم آبرسانی در زاهدان به دلیل کمبود منابع مالی متوقف شده است. هر روز تأخیر در تکمیل این پروژهها، فشار بیشتری بر مردم وارد میکند و شرایط را دشوارتر میسازد. انتظار داریم دولت و وزارت نیرو با تأمین اعتبارات لازم، اجرای این طرحها را هرچه سریعتر از سر بگیرند.
شهریاری با انتقاد از بیتوجهی به مشکلات سیستان و بلوچستان گفت: بارها گفتهام که این استان گویی بیصاحب است و مشکلات آن بهدرستی پیگیری نمیشود. اکنون که استاندار از نیروهای بومی استان است، انتظار داریم همانگونه که پیگیر مشکلات جادههاست که البته راه و جاده هم مهم است، اما تأمین آب آشامیدنی مردم را نیز در اولویت قرار دهد؛ زیرا امروز مهمترین نیاز مردم زاهدان آب است.
وی تأکید کرد: نمیتوان از توسعه و اجرای پروژههای عمرانی سخن گفت، در حالی که مردم برای تأمین ابتداییترین نیاز خود، یعنی آب آشامیدنی، با مشکل روبهرو هستند. انتظار داریم مسئولان استان و وزارت نیرو تأمین آب پایدار زاهدان را در اولویت نخست قرار دهند.
نماینده زاهدان با هشدار نسبت به ادامه این وضعیت اظهار داشت: اکنون زاهدان با بحران جدی آب آشامیدنی روبهرو است و با وجود گذشت هفتهها، هیچ اقدام مؤثری برای رفع این مشکل انجام نشده است. اگر اقدامی صورت نگیرد، باید منتظر عواقب ناگواری باشیم.
وی تاکید کرد: با وجود شرایط حساس کشور و حملات دشمن که این روزها سیستان وبلوچستان هم از آن در امان نیست، چرا مسئولان درباره مسئلهای به این اهمیت، یعنی آب آشامیدنی، بهموقع اقدام نمیکنند؟ مردم و ما این مطالبه را باید از چه کسی پیگیری کنیم؟
وی ادامه داد: اگر این وضعیت هرچه سریعتر مدیریت نشود، علاوه بر تشدید مشکلات معیشتی و اجتماعی، میتواند به یک مسئله امنیتی تبدیل شود و زمینه سوءاستفاده دشمنان و معاندان را فراهم کند. انتظار ما این است که مسئولان پیش از آنکه این بحران ابعاد گستردهتری پیدا کند، برای تأمین آب پایدار مردم زاهدان اقدامات فوری و عملی انجام دهند.
نماینده زاهدان با اشاره به شرایط سخت مردم این شهر افزود: زاهدان از محرومترین شهرهای کشور است و مردم آن در اوج گرمای تابستان برای تأمین ابتداییترین نیاز خود، یعنی آب آشامیدنی، با سختی فراوان روبهرو هستند. در برخی مناطق، آب تنها یک یا دو روز در هفته وصل میشود و خانوادهها که بسیاری از آنها با مشکلات شدید معیشتی دستوپنجه نرم میکنند، ناچار شدهاند برای ذخیره آب، مخزن و پمپ تهیه کنند یا با پرداخت هزینههای سنگین، آب مورد نیاز خود را از تانکرهای شخصی خریداری کنند.
وی تأکید کرد: انتظار ما این است که مسئولان پیش از آنکه این بحران ابعاد گستردهتری پیدا کند، برای تأمین آب پایدار مردم زاهدان اقدامات فوری و عملی انجام دهند.
شهریاری با اشاره به مشکلات اعتباری پروژههای آبرسانی گفت: مسئولان میگویند برای تکمیل زیرساختهای آب زاهدان منابع مالی زیادی نیاز است. بودجه هم به استان اختصاص مییابد، اما سؤال این است که این منابع در کجا و برای چه پروژههایی هزینه میشود؟
وی تصریح کرد: امروز مهمترین مطالبه مردم زاهدان آب آشامیدنی است. اگر این مشکل را حل نکنند، ناچار خواهم شد خودم هم در کنار مردم قرار بگیرم و نسبت به مسئولانی که به وظیفه خود عمل نمیکنند، اعتراض کنم و علیه عملکرد آنان موضع بگیرم؛ زیرا نمیتوان نسبت به مسئلهای که با امنیت و زندگی مردم سر و کار دارد، بیتفاوت بود.
نماینده زاهدان درباره وضعیت آبرسانی هم گفت: عملاً آبی به دست مردم نمیرسد. در برخی مناطق، مردم تنها هفتهای یک یا دو روز آب دارند. بسیاری از خانوادهها نیز در خانههای خود پمپ و مخزن نصب کردهاند تا اگر حتی یک ساعت آب وصل شد، بتوانند مقداری آب ذخیره کنند، اما این شیوه به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
وی افزود: امروز مردم زاهدان در اوج گرمای تابستان، علاوه بر مشکلات معیشتی، با بحران تأمین آب آشامیدنی هم دستوپنجه نرم میکنند. سالمندان، کودکان و بیماران بیش از سایر اقشار از این وضعیت آسیب میبینند و ادامه این شرایط، زندگی روزمره مردم را با مشقت فراوان همراه کرده است.
شهریاری با انتقاد از کیفیت آب زاهدان گفت: آب این شهر شور است و نمیتوان آن را آب گوارا و باکیفیت دانست. اگر منابع آب کافی وجود نداشت، چرا توسعه شهری بدون توجه به ظرفیت آبی انجام شد؟ ابتدا باید زیرساختها اصلاح میشد و سپس مجوز ساختوساز صادر میکردند.
وی با اشاره به ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: تمام اعتراض و گلایه مردم متوجه نمایندگان مجلس میشود، در حالی که مسئولیت اصلی بر عهده فرمانداری، استانداری و دستگاههای اجرایی است. ما وظیفه خود میدانیم مشکلات مردم را پیگیری کنیم، اما مسئولان اجرایی هم باید به وظایف قانونی خود عمل کنند.
شهریاری گفت: حتی آبرسانی سیار هم در زاهدان به شکل مطلوب انجام نمیشود. مردم برای خرید یک تانکر کوچک آب باید حدود یک میلیون تومان پرداخت کنند و برای هر مترمکعب آب بین ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار تومان میپردازند تا آن را در مخازن خانگی ذخیره کنند.
وی تأکید کرد: این هزینه برای بسیاری از خانوادهها قابل تأمین نیست و انتظار میرود دستگاههای مسئول، دستکم تا زمان رفع کامل بحران، با تقویت آبرسانی سیار و حمایت از خانوارهای کمبرخوردار، بخشی از مشکلات مردم را کاهش دهند و اجازه ندهند تأمین آب آشامیدنی به دغدغه روزانه خانوادهها تبدیل شود.