ساقط شدن پهپاد دشمن در دهلران
فرماندار ویژه دهلران از ساقط شدن یک فروند پهپاد از نوع هرمس در آسمان جنوب استان ایلام خبر داد.
به گزارش ایلنا «مراد یگانه» فرماندار ویژه دهلران از ساقط شدن یک پهپاد دشمن در این شهرستان خبر داد.
وی گفت: در پی ادامه حملات هوایی دشمن آمریکایی به مناطقی از کشور، یک فروند پهپاد از نوع هرمس پیش از انجام عملیات در آسمان جنوب استان ایلام ساقط شد.
یگانه افزود: این پهپاد بامداد امروز توسط سامانه یکپارچه پدافند هوایی در خوزستان هدف قرار گرفت و در اطراف ارتفاعات روستای استقلال از توابع بخش دشت عباس شهرستان دهلران سقوط کرد.
فرماندار ویژه دهلران تصریح کرد: لاشه این پهپاد توسط بسیجیان حوزه بسیج دشت عباس پیدا شده است. اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.