ادعای آمریکا درباره صلح صرفاً یک شعار است

به گزارش ایلنا، «رضا امیری‌مقدم» سفیر ایران در پاکستان با انتقاد از عملکرد آمریکا در قبال تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، اعلام کرد: رفتار آمریکا نشان می‌دهد این کشور از ابتدا اراده‌ای جدی برای موفقیت هرگونه توافق نداشته و ادعاهایش درباره صلح و ثبات، صرفاً در حد شعار بوده است.

امیری‌مقدم در پیامی که در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد، نوشت: اینکه طرف آمریکایی حتی ۶۰ روز نیز برای نقض تفاهم‌نامه صبر نکرد، به روشنی نشان می‌دهد که اساساً عزم، اراده و نیت جدی برای به سرانجام رسیدن هیچ توافقی نداشته است.

وی افزود: این رفتار همچنین ثابت می‌کند که آمریکا هیچ اهمیتی برای صلح و ثبات قائل نیست و ادعاهای مطرح شده در این زمینه تنها در حد شعار باقی مانده است.

سفیر ایران در پاکستان در ادامه تأکید کرد: «نکته اصلی این است که هیچ اراده‌ای برای صلح یا حتی آنچه توافق نامیده می‌شود وجود ندارد و هدف اصلی، بی‌ثبات‌سازی است؛ چه بدون توافق، چه در قالب توافق و چه از طریق توافق.»

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