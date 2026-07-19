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آقایی خبر داد؛

گتوند دهمین شهید جنگ تحمیلی سوم را تقدیم وطن کرد

گتوند دهمین شهید جنگ تحمیلی سوم را تقدیم وطن کرد
کد خبر : 1815255
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فرماندار شهرستان گتوند گفت: تعداد شهدای این شهرستان در جنگ تحمیلی سوم به ۱۰ نفر رسید.

به گزارش ایلنا، محسن آقایی با اشاره به آخرین آمار شهدای شهرستان گتوند گفت: «شاهین لطف آذر» متولد سال ۱۳۷۶ از اهالی صالح شهر گتوند است که در پی تجاوزات جنایتکارانه آمریکا به بندرعباس به درجه رفیع شهادت نائل شد.

وی افزود: شهرستان گتوند پیش از این نیز عبدالرسول فتحی‌نیا، میثم حسینی، عظیم رضایی، مصطفی الیاسی، میلاد علیمردانی، ایمان مقامی خواه، ایرج سردارپور، اصغر سردار پور و علی تاجبخش را در جریان جنگ تحمیلی سوم تقدیم کرده است.

 

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