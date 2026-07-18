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پیام تسلیت وزیر کشور در پی درگذشت استاندار اسبق بوشهر

پیام تسلیت وزیر کشور در پی درگذشت استاندار اسبق بوشهر
کد خبر : 1815154
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وزیر کشور در پیامی درگذشت عبدالکریم گراوند استاندار اسبق بوشهر را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، متن پیام مومنی به این شرح است:

اِنا لِله و اِنا الیه راجعون 

«درگذشت همکار گرامی آقای عبدالکریم گراوند که نامی آشنا برای همکاران وزارت کشور و نیز مردمان عزیز استان‌های بوشهر، ایلام و لرستان است، موجب تأثر اینجانب شد.  
ضایعه درگذشت آن همکار فقید را که خدمات ارزنده‌ای در طول خدمت صادقانه خود داشته است، به بستگان ایشان و خانواده بزرگ وزارت کشور تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر جزیل خواستارم.»

عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر در دولت دوازدهم بود و پس از تحمل یک دوره بیماری درگذشت.

انتهای پیام/
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