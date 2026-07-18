پیام تسلیت وزیر کشور در پی درگذشت استاندار اسبق بوشهر
وزیر کشور در پیامی درگذشت عبدالکریم گراوند استاندار اسبق بوشهر را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، متن پیام مومنی به این شرح است:
اِنا لِله و اِنا الیه راجعون
«درگذشت همکار گرامی آقای عبدالکریم گراوند که نامی آشنا برای همکاران وزارت کشور و نیز مردمان عزیز استانهای بوشهر، ایلام و لرستان است، موجب تأثر اینجانب شد.
ضایعه درگذشت آن همکار فقید را که خدمات ارزندهای در طول خدمت صادقانه خود داشته است، به بستگان ایشان و خانواده بزرگ وزارت کشور تسلیت میگویم و از خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر جزیل خواستارم.»
عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر در دولت دوازدهم بود و پس از تحمل یک دوره بیماری درگذشت.