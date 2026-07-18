سخنگوی دولت وارد بوشهر شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فاطمه مهاجرانی که شب گذشته به خوزستان سفر کرده بود، پس از بازدید از بیمارستان بقایی اهواز، دیدار با خانواده شهدا و بازدید از پتروشیمی ماهشهر، فجر انرژی خلیج فارس و بندر امام خمینی(ره)، دقایقی پیش وارد استان بوشهر شد.