سخنگوی دولت وارد بوشهر شد
سخنگوی دولت پس از سفر شب گذشته خود به خوزستان، دقایقی پیش وارد بوشهر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، فاطمه مهاجرانی که شب گذشته به خوزستان سفر کرده بود، پس از بازدید از بیمارستان بقایی اهواز، دیدار با خانواده شهدا و بازدید از پتروشیمی ماهشهر، فجر انرژی خلیج فارس و بندر امام خمینی(ره)، دقایقی پیش وارد استان بوشهر شد.
سفر مهاجرانی به استانهای جنوبی کشور به نمایندگی از هیأت دولت و به منظور بررسی وضعیت استانهای جنوبی کشور پس از حملات اخیر آمریکا انجام میشود.