سفیر ایران در پاکستان:
جامعه بینالملل تهاجم بیملاحظه آمریکا علیه ایران را محکوم کند
سفیر ایران در پاکستان ضمن محکوم کردن اقدامات متجاوزانه آمریکا، گفت این کشور برخلاف مفاد تفاهمنامه، جنگ علیه ایران را از سرگرفت.
به گزارش ایلنا، رضا امیری مقدم، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان عصر شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پس از چندین ماه میانجیگری پاکستان، تفاهمنامهای با ۱۴ بند حاصل و مقرر شد، مذاکرات ظرف شش ماه ادامه یابد. با این حال، ایالات متحده تفاهمنامه را برخلاف مفاد آن تفسیر کرد و بر بخشهایی از تنگه هرمز تسلط یافت تا آنچه را که در میدان نبرد نمیتوانست به دست آورد، کسب کند.
سفیر ایران تاکید کرد: بدیهی بود که طرف ایرانی این تفسیر خودسرانه را که آشکارا نقض تفاهمنامه بود، نمیپذیرفت. اکنون، ایالات متحده جنگی را برخلاف مفاد تفاهمنامه و اصول بینالمللی آغاز کرده و زیرساختها را نابود کرده است. وی افزود: از جامعه بینالمللی انتظار میرود این اقدام تهاجمی و بیملاحظه را به شدت محکوم کند.
شایان ذکر است، در حالی که هنوز دو هفته از اجرای تفاهم نامه اسلامآباد نمی گذشت، آمریکا با تحت فشار قرار دادن عمان و با حمایت برخی کشورهای منطقه اقدام به دور زدن تفاهم نامه و نقض بند 5 آن در رابطه با مدیریت ایران بر آبراه هرمز کردند که این مساله با مخالفت و اعتراض ایران مواجه شد. با این حال این کشورها به اعتراض ایران توجه نکردند و مسیر جنوبی تنگه هرمز را بدون توجه به تفاهم مذکور برای عبور کشتیها باز کردند.
این مساله موجب شروع اخطار ایران به کشتیهای عبوری از مسیر جنوبی و تشدید تنش و آتشباری توسط طرفین شد که همچنان نیز ادامه دارد و دامنه آن به شهرهای جنوبی ایران و نیز متقابلا حملات ایران به پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه کشیده شده است.