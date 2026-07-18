سفیر ایران تاکید کرد: بدیهی بود که طرف ایرانی این تفسیر خودسرانه را که آشکارا نقض تفاهم‌نامه بود، نمی‌پذیرفت. اکنون، ایالات متحده جنگی را برخلاف مفاد تفاهم‌نامه و اصول بین‌المللی آغاز کرده و زیرساخت‌ها را نابود کرده است. وی افزود: از جامعه بین‌المللی انتظار می‌رود این اقدام تهاجمی و بی‌ملاحظه را به شدت محکوم کند.

شایان ذکر است، در حالی که هنوز دو هفته از اجرای تفاهم نامه اسلام‌آباد نمی گذشت، آمریکا با تحت فشار قرار دادن عمان و با حمایت برخی کشورهای منطقه اقدام به دور زدن تفاهم نامه و نقض بند 5 آن در رابطه با مدیریت ایران بر آبراه هرمز کردند که این مساله با مخالفت و اعتراض ایران مواجه شد. با این حال این کشورها به اعتراض ایران توجه نکردند و مسیر جنوبی تنگه هرمز را بدون توجه به تفاهم مذکور برای عبور کشتی‌ها باز کردند.

این مساله موجب شروع اخطار ایران به کشتی‌های عبوری از مسیر جنوبی و تشدید تنش و آتش‌باری توسط طرفین شد که هم‌چنان نیز ادامه دارد و دامنه آن به شهرهای جنوبی ایران و نیز متقابلا حملات ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه کشیده شده است.