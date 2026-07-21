ابراهیمپور در گفتوگو با ایلنا:
هرگونه حمله زمینی به ایران برای متجاوزان تبدیل به «فاجعه تمامعیار» خواهد شد/ گرمای بالای ۵۰ درجه کار بازسازی مناطق آسیبدیده را دشوار کرده است
نماینده ایذه و باغملک صیدون و دزپارت با محکوم کردن حملات اخیر به زیرساختهای جنوب کشور، این اقدامات را بخشی از جنگ روانی دشمن دانست و تأکید کرد: هرگونه ماجراجویی زمینی علیه ایران با توجه به توان دفاعی، عمق راهبردی و مقاومت مردمی، برای متجاوزان به «فاجعهای تمامعیار و باتلاقی غیرقابل جبران» تبدیل خواهد شد.
فرشاد ابراهیمپور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره ارزیابی خود از حملات دشمن به زیرساختهای کشور بهویژه در جنوب، عنوان کرد: با کمال تأسف و محکومیت شدید، شاهد حملات ناجوانمردانه و تروریستی دشمن آمریکایی-صهیونیستی به نقاطی از زیرساختهای حیاتی و غیرنظامی در استان خوزستان و سایر مناطق جنوبی هستیم. این تجاوزات آشکار به حاکمیت ملی و نقض فاحش حقوق بینالمللی است که عمدتاً زندگی عادی مردم، تأسیسات اقتصادی و خدمات عمومی را هدف قرار داده است.
نماینده ایذه و باغملک، صیدون و دزپارت خاطرنشان کرد: ارزیابی من این است که این اقدامات بخشی از استراتژی شکستخورده و استیصال دشمن است که پس از ناکامی در اهداف بزرگتر، به جنگ روانی و ضربه به زیرساختها روی آورده تا اراده ملت ایران را بشکند.
وی یادآور شد: تاریخ معاصر ایران، بهویژه تجربه هشت سال دفاع مقدس در همین منطقه، نشان داده که چنین حملاتی نه تنها ملت را متزلزل نمیکند، بلکه وحدت ملی، روحیه مقاومت و عزم دفاع از عزت و استقلال را راسختر میسازد. خوزستان به عنوان قلب انرژی ایران، همیشه در خط مقدم ایستادگی بوده و این بار هم با بصیرت و پایداری، پاسخ مناسب را خواهد داد.
ابراهیمپور درباره روند زندگی در استان خوزستان، عنوان کرد: به عنوان نماینده مردم چهار شهرستان ایذه، باغملک، صیدون و دزپارت و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، از نزدیک در جریان وضعیت مردم استان هستم. زندگی در جنوب کشور با وجود آسیبهای ناشی از این تجاوزات، با مقاومت، همبستگی و روحیهای مثالزدنی ادامه دارد.
وی ادامه داد: مردم خوزستان که نقش محوری و بیبدیل در تولید ملی، اقتصاد، انرژی کشور (نفت، گاز و پتروشیمی) و امنیت ملی دارند، همانند دوران دفاع مقدس، زندگی روزمره، فعالیتهای اقتصادی و کشاورزی را با وجود گرمای طاقتفرسا و چالشهای ایجادشده ادامه میدهند. بازارها فعال هستند، خدمات عمومی با تلاش نیروهای امدادی و محلی جریان دارد و همبستگی اجتماعی بسیار بالاست.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم این منطقه با صبر، بصیرت و تکیه بر تجربه تاریخی مقاومت، در کنار نیروهای مسلح و مسئولان ایستادهاند، تاکید کرد: البته مشکلات زیرساختی، بهویژه در حوزه انرژی و خدمات در گرمای بالای ۵۰ درجه، نیازمند توجه فوری و جدی است تا کرامت انسانی، سلامت کودکان، سالمندان و بیماران حفظ شود. جنوب کشور نه تنها جغرافیای مقاومت، بلکه قلب تپنده اقتصاد و امنیت ملی است و مردم آن شایسته حمایت و عدالت واقعی هستند.
وی درباره احتمال حمله زمینی دشمنان به جنوب و نقاط دیگر کشور، اظهار داشت: این بحثها عمدتاً بخشی از جنگ روانی و عملیات روانی دشمن است و فاقد پایه واقعی و عملی است.
ابراهیمپور گفت: هرگونه ماجراجویی زمینی علیه ایران، با توجه به عمق استراتژیک کشور، جغرافیای سخت و وسیع، آمادگی کامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، توان دقیق موشکی و پهپادی، قدرت دریایی در تنگه هرمز و مهمتر از همه، مقاومت مردمی و تجربه تاریخی دفاع مقدس، برای هر متجاوزی به یک فاجعه تمامعیار و باتلاقی غیرقابل جبران تبدیل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه آمریکا از تجربیات شکستخورده خود در منطقه (عراق و افغانستان) درس گرفته و میداند که ایران نه شبیه عراق ۲۰۰۳ است و نه شبیه هیچ کشور دیگری نیست، عنوان کرد: کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز باید بدانند که امنیت و ثبات بلندمدت آنها در گرو احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و عدم تبدیل شدن به ابزار سیاستهای ماجراجویانه دیگران است. ایران همواره خواهان صلح، ثبات و دیپلماسی عزتمندانه در سایه اقتدار بوده و هست، اما هرگز در برابر تجاوز کوتاه نخواهد آمد و پاسخ قاطع، پشیمانکننده و بازدارنده به هر تجاوزی خواهد داد.
نماینده ایذه و باغملک صیدون و دزپارت درباره روند بازسازی خسارات ناشی از حملات دشمن، گفت: فرآیند ارزیابی و بازسازی خسارات بلافاصله پس از حملات آغاز شده است. تیمهای امدادی، فنی و دولتی در مناطق آسیبدیده (مانند ماهشهر، اهواز و سایر نقاط) مستقر هستند و تعمیر زیرساختهای حیاتی و خدمات عمومی در اولویت قرار دارد.
وی تاکید کرد: دولت و مجلس حمایتهای لازم را برای تخصیص منابع و بستههای حمایتی به مناطق آسیبدیده انجام خواهند داد. با این حال، گرمای شدید بالای ۵۰ درجه کار بازسازی را برای کارگران و نیروهای عملیاتی بسیار دشوار کرده و سلامت و کرامت مردم (بهویژه کودکان، سالمندان و بیماران) را تهدید میکند و این چالشی جدی است.
ابراهیم پور خاطرنشان کرد: این گرما دیگر فقط یک مسئله اقلیمی نیست، بلکه آزمون تدبیر و کارآمدی در خدمترسانی به مردم است. مردم خود با مشارکت مردمی و روحیه جهادی در حال کمک هستند و نهادهایی مانند هلال احمر هم فعالند.
وی بیان کرد: خوزستان که بار اصلی تولید ملی و امنیت انرژی کشور را بر دوش کشیده، شایسته آن است که بازسازی آن نه تنها با هدف جبران خسارت باشد، بلکه فرصتی برای تقویت زیرساختها و تحقق عدالت توسعهای پایدار برای این استان باشد. ما این موضوع را با جدیت در سطوح مختلف پیگیری میکنیم تا بازسازی سریع، باکیفیت و همراه با حمایت از معیشت مردم انجام شود.