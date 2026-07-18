به گزارش ایلنا، هادی طحان‌نظیف، همزمان با سالروز تشکیل شورای نگهبان با بیان خاطراتی از دیدارهای خود با رهبر شهید انقلاب، گفت: نخستین دیدارم با رهبر شهید انقلاب در سال ۱۳۸۱ و در یکی از نشست‌های دانشجویی ماه رمضان بود. آن دیدار برای من تنها یک جلسه دانشجویی نبود، بلکه نقطه عطفی در زندگی محسوب می‌شود. فضای صمیمی جلسه، اختصاص چندین ساعت از شب بیست‌وسوم ماه مبارک رمضان یعنی شب قدر به گفت‌وگو با دانشجویان و پاسخگویی مستقیم رهبر معظم انقلاب به پرسش‌ها، تصویری ماندگار از شیوه ارتباط ایشان با نسل جوان در ذهنم ثبت کرد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: آن روزها تعداد شرکت‌کنندگان در دیدارهای دانشجویی کمتر از سال‌های اخیر بود و همین موضوع فرصت گفت‌وگوی مستقیم‌تری را فراهم می‌کرد. رهبر شهید انقلاب با حوصله به دغدغه‌های دانشجویان گوش می‌دادند و بدون واسطه به سؤالات آنان پاسخ می‌گفتند.

وی با اشاره به دیدارهای بعدی با رهبر شهید انقلاب، گفت: آنچه بیش از هر چیز در رفتار معظم‌له برای من برجسته بود، اعتماد واقعی به جوانان بود؛ اعتمادی که صرفاً در قالب توصیه و شعار باقی نمی‌ماند، بلکه در عمل نیز مشاهده می‌شد. پس از عضویت در شورای نگهبان و حضور در جلسات اعضای شورا با رهبر انقلاب، با وجود حضور فقهای بزرگ، حقوقدانان برجسته و شخصیت‌های باسابقه نظام، هرگز احساس نکردم به دلیل سن کمتر و جوان‌تر بودن نسبت به سایر اعضا، کمتر مورد توجه قرار گرفته باشم؛ بلکه قائد شهید با صمیمیت و احترام ویژه‌ای با اعضای جوان‌تر گفت‌وگو می‌کردند و زمینه مشارکت فعال آنان را فراهم می‌ساختند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: حتی در نخستین جلسه‌ای که به عنوان سخنگوی شورای نگهبان خدمت رهبر شهید انقلاب رسیدم، معظم‌له با اشاره به حضور رسانه‌ای بنده فرمودند فعالیت‌ها را دنبال می‌کنند و سپس با روی گشاده اجازه دادند دیدگاه‌ها و گزارش‌هایم را مطرح کنم. این برخورد برای من بسیار انگیزه‌بخش بود.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تأکید امام شهید بر ارتباط مسئولان با دانشجویان و دانشگاه‌ها گفت: در یکی از دیدارها گزارشی از حضور مستمر در دانشگاه‌ها و برگزاری نشست‌های دانشجویی خدمت رهبر انقلاب ارائه کردم و به ایشان عرض کردم ارتباط خوبی با دانشجویان داریم و گفتم در محیط‌های دانشجویی جایی نیست از من دعوت کنند و حضور پیدا نکنم که ایشان با استقبال از این اقدامات فرمودند دانشگاه خیلی مهم است جایی دعوت هم نکردند شما بروید.

وی تاکید کرد: ایشان نمونه اعلای اعتقاد و اعتماد به جوانان بود و همیشه در مسوولیت‌های مختلف با جوانان در ارتباط بودند چراکه ظرفیت فکری و علمی نسل جوان را خوب می‌شناختند.

طحان نظیف با بیان اینکه رهبر شهید همواره نگاه آینده‌نگر و تحول‌آفرین نسبت به شورای نگهبان داشتند، گفت: امروز اگر شورای نگهبان از بانک جامع مصوبات، بانک اطلاعات انتخابات، ساختارهای پژوهشی، انتشار مشروح مذاکرات و سازوکارهای شفاف اطلاع‌رسانی برخوردار است، ریشه بسیاری از این اقدامات را باید در رهنمودهای رهبر شهید جست‌وجو کرد. ایجاد جایگاه سخنگویی شورای نگهبان نیز بر اساس توصیه رهبر شهید انقلاب شکل گرفت، زیرا معظم‌له معتقد بودند افکار عمومی باید از استدلال‌های حقوقی و فقهی شورای نگهبان مطلع شوند و این نهاد نباید صرفاً در موسم انتخابات و فقط به وظیفه نظارت بر انتخابات شناخته شود.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: انتشار مشروح مذاکرات شورای نگهبان نیز سال‌ها پیش از تصویب قوانین مرتبط با شفافیت و بر اساس توصیه رهبر انقلاب آغاز شد؛ زیرا ایشان معتقد بودند جامعه علمی و نخبگانی باید بتواند استدلال‌های شورا را مطالعه و ارزیابی کند. از نکات شگفت‌انگیز برای من، در کنار اشراف کلان نسبت به مسائل، اطلاع دقیق ایشان از جزئیات فعالیت‌هایی بود که حتی در اولویت‌های اصلی قرار نداشت. در یکی از دیدارها گزارشی از اقدامات رسانه‌ای شورای نگهبان در یک مقطع خاص ارائه کردم و تصورم این بود که ایشان بعد از ارائه این گزارش در جریان جزئیات آن قرار می‌گیرند؛ اما امام شهیدمان با جزئیات کامل درباره همان اقدامات اظهارنظر کردند، نقاط قوت و ضعف را برشمردند و پیشنهادهایی برای ادامه مسیر ارائه دادند؛ موضوعی که نشان می‌داد اشراف ایشان تنها محدود به مسائل کلان کشور نیست.

وی با اشاره به شیوه مدیریت رهبر شهید انقلاب در بحران‌های مختلف، یادآور شد: در حوادث سال ۱۳۸۸، قائد شهید امت با وجود فشارهای گسترده، بر حفظ قانون و صیانت از رأی مردم ایستادگی کردند و اجازه ندادند جمهوریت نظام دچار آسیب شود. رهبر شهید معتقد بودند ابطال انتخابات بدون دلیل قانونی، بی‌اعتنایی به رأی مردم است و همین رویکرد موجب شد یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ جمهوری اسلامی با حفظ چارچوب‌های قانونی پشت سر گذاشته شود.

طحان‌نظیف در ادامه به حادثه سقوط هلی‌کوپتر شهید سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: در همان ساعات نخست حادثه، جمله رهبر انقلاب مبنی بر اینکه «در اداره کشور هیچ اختلالی ایجاد نخواهد شد» به مردم و مسئولان آرامش داد و زمینه اجرای دقیق فرآیندهای قانونی را فراهم کرد.

وی با اشاره به آخرین دیدار با رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: این دیدار چند روز پیش از جنگ ۱۲ روزه و به همراه خانواده انجام شد. معظم‌له با محبت و صمیمیت فراوان با خانواده و فرزندانم گفت‌وگو کردند، برای آنان هدیه فرستادند و در نامه‌ای سرشار از توصیه‌های اخلاقی، بر اهمیت نماز، درس، احترام به پدر و مادر تأکید کردند؛ نامه‌ای که امروز از ارزشمندترین یادگارهای زندگی ما محسوب می‌شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از گفت‌وگو به ویژگی‌های شخصیتی رهبر شهید انقلاب اشاره کرد و گفت: نگاه راهبردی، اشراف بر جزئیات، اعتماد به جوانان، اهتمام به دانشگاه، احترام به نخبگان، توجه به زبان فارسی، پیگیری مستمر امور و حمایت از اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای، تنها بخشی از ویژگی‌هایی بود که در دیدارهای مختلف از نزدیک مشاهده کردم. هر بار که از فعالیت‌های شورای نگهبان و به طور خاص در حوزه فعالیت‌های رسانه‌ای این شورا گزارشی ارائه می‌شد، رهبر انقلاب با تشویق اقدامات مثبت، نکاتی را نیز با دقت مطرح می‌کردند و همین موضوع مسیر فعالیت‌ها را روشن‌تر می‌ساخت.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه سخن گفتن درباره رهبر شهید انقلاب همواره دشوار است، اظهار کرد: اگر امروز فرصتی برای دیدار دوباره فراهم می‌شد، با ایشان از دلتنگی‌هایم می‌گفتم و به ایشان عرض می‌کردم که آقا امت مبعوث خود را دیدید؟ دیدید که مردم ایران پس از شهادت شما نیز همان‌گونه که بارها به این ملت اعتماد کرده بودید، چگونه بر آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستادند و وفاداری خود را در سخت‌ترین شرایط نشان دادند. با ایشان عهد می‌کردم که ما نیز همانند ایشان، تا آخرین نفس و تا پای جان، در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی و خدمت به مردم ثابت‌قدم بمانیم و اجازه ندهیم پرچمی که ایشان سال‌ها با مجاهدت برافراشته نگه داشتند، بر زمین بماند.

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