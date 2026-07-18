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محسنی اژه‌ای:

با شکست طرح کریدور جنوبی، نقشه شوم دشمن آمریکایی در نطفه خفه شد

با شکست طرح کریدور جنوبی، نقشه شوم دشمن آمریکایی در نطفه خفه شد
کد خبر : 1814871
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رییس قوه قضاییه گفت: با شکست طرح کریدور جنوبی، نقشه‌ی شوم آنان در نطفه خفه شد و رؤیای ایجاد زنجیرهای اسارت بر سرحدات ایران، به کابوسی برای متجاوزان بدل گشت.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در فضای مجازی نوشت:

آنچه در آب‌های نیلگون خلیج‌فارس می‌گذرد، عیان‌ترین گواه بر ناکامی راهبردی دشمن آمریکایی است؛ چرا که با شکست طرح کریدور جنوبی، نقشه‌ی شوم آنان در نطفه خفه شد و رؤیای ایجاد زنجیرهای اسارت بر سرحدات ایران، به کابوسی برای متجاوزان بدل گشت.

تجاوزات اخیر دشمن به ایران اسلامی نیز در همین چارچوب قابل فهم است.

مرزداران ایران اسلامی و پاسدارانِ هرمز با بذل جان و اقتدار، نه تنها از مرزهای جغرافیایی، که از عزت و استقلال حقوقی ایران در برابر تهاجمی نظام‌مند صیانت می‌کنند تا بدعهدی و خباثت دشمن را به شکستی تاریخی بدل سازند

 

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