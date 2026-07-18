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ادای احترام مهاجرانی به شهدای گمنام و آرامگاه قیصر امین‌پور در گتوند

ادای احترام مهاجرانی به شهدای گمنام و آرامگاه قیصر امین‌پور در گتوند
کد خبر : 1814761
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سخنگوی دولت روز شنبه با حضور در محل شهدای گمنام و آرامگاه قیصر امین‌پور نسبت به شهدا و این شاعر گتوندی ادای احترام کرد.

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی همراه با استاندار خوزستان و دیگر مسوولان استانی و محلی روز شنبه در محل شهدای گمنام حاضر شده و نسبت به شهدای جنگ تحمیلی ادای احترام کردند.

سخنگوی دولت و استاندار خوزستان همچنین با حضور بر آرامگاه قیصر امین‌پور نسبت به این شاعر گتوند نیز ادای احترام کردند.

 

 

 

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