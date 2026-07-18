به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی همراه با استاندار خوزستان و دیگر مسوولان استانی و محلی روز شنبه در محل شهدای گمنام حاضر شده و نسبت به شهدای جنگ تحمیلی ادای احترام کردند.

سخنگوی دولت و استاندار خوزستان همچنین با حضور بر آرامگاه قیصر امین‌پور نسبت به این شاعر گتوند نیز ادای احترام کردند.

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