امروز صورت گرفت؛
ادای احترام مهاجرانی به شهدای گمنام و آرامگاه قیصر امینپور در گتوند
کد خبر : 1814761
سخنگوی دولت روز شنبه با حضور در محل شهدای گمنام و آرامگاه قیصر امینپور نسبت به شهدا و این شاعر گتوندی ادای احترام کرد.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی همراه با استاندار خوزستان و دیگر مسوولان استانی و محلی روز شنبه در محل شهدای گمنام حاضر شده و نسبت به شهدای جنگ تحمیلی ادای احترام کردند.
سخنگوی دولت و استاندار خوزستان همچنین با حضور بر آرامگاه قیصر امینپور نسبت به این شاعر گتوند نیز ادای احترام کردند.