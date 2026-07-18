به گزارش ایلنا،حجت الاسلام‌محمدرضا میرتاج الدینی، امروز ( شنبه ۲۷ تیر) در نخستین جلسه ستاد مرکزی بزرگداشت دولتمردان شهید گفت: راست قامتی و صداقت در گفتار و رفتار ویژگی رادمردی الهی است که به عهد و پیمان خود با خدا وفادار می مانند. گروهی به شهادت می رسند و گروهی در انتظار شهادت زندگی می کنند.

وی در ادامه اظهار کرد: مسئولان نظام جمهوری اسلامی این ویژگی را در حد عالی برای خود ترسیم می کنند. ما اگر هر مقام، جایگاه و رتبه و ارزش در دنیا را در نظر بگیریم، هر کدام ارزش بالاتری دارد. این شهیدان به بالاترین درجه رسیده اند. برگزاری و تعظیم دولتمردان شهید، یک ایده جدید است.

معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تصریح کرد: این ستاد و بزرگداشت دولتمردان شهید دو پیام روشن دارد؛ اول اینکه عده ای می گفتند اگر جنگ شود مسئولان در خانه امن خود هستند و فقط مردم آسیب می بینند اما بزرگداشت این مسئولان شهید نشان می دهد مسئولان از مردم جدا نیستند و مانند مردم جانفدا هستند. اگر نسبت بگیریم، بعد از نسبتی که در میان روحانیت بالاترین شهید را داشته اند، مسئولان رده بالا از اعضای کابینه دومین رتبه را کسب می کنند.

این نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه پیام دوم این ستاد این است که مدیران شهیدگونه زندگی می کنند گفت: باید هم اینگونه باشد. اینکه ما در میان وزرا، کابینه و سران سه قوه شهدا داریم نشان می دهد که در مسیر شهادت زندگی کردند. ۱۹ به علاوه ۱، که رتبه یک آقای شهید ما است که دوره ای رئیس جمهور بودند و در ادامه ۱۹ تن از وزرا و روسای جمهور در بین شهدا هستند.

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