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انجام انفجار‌های کنترل‌شده در دزفول طی ساعات آینده

انجام انفجار‌های کنترل‌شده در دزفول طی ساعات آینده
کد خبر : 1814742
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انفجار‌های کنترل شده ناشی از امحای مهمات توسط نیرو‌های مسلح امروز ۲۷ تیر ماه در شهرستان دزفول انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا،  بنا بر اعلام  روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول، این انفجارات کنترل شده از  ساعت ۱۰ صبح   امروز شنبه ۲۷ تیرماه توسط نیرو‌های مسلح  انجام می‌شود.

لذا شهروندان محترم در صورت شنیدن صدای انفجار‌ها بویژه در برخی از مناطق دهستان ماهوربرنجی بخش سردشت و بخشی از محدوده شهری دزفول که ممکن است با شدت بیشتری شنیده شود، نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند.

 

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