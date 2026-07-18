به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول، این انفجارات کنترل شده از ساعت ۱۰ صبح امروز شنبه ۲۷ تیرماه توسط نیرو‌های مسلح انجام می‌شود.

لذا شهروندان محترم در صورت شنیدن صدای انفجار‌ها بویژه در برخی از مناطق دهستان ماهوربرنجی بخش سردشت و بخشی از محدوده شهری دزفول که ممکن است با شدت بیشتری شنیده شود، نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند.