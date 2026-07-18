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جزئیات حمله دشمن به تاسیسات هرمزگان؛ قطعی آب آشامیدنی ۲۰ روستای جاسک

جزئیات حمله دشمن به تاسیسات هرمزگان؛ قطعی آب آشامیدنی ۲۰ روستای جاسک
کد خبر : 1814734
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درپی حمله دیشب دشمن آمریکایی به آب‌شیرین‌کن روستای بونجی، آب آشامیدنی ۲۰ روستای شهرستان جاسک قطع شد.

به گزارش ایلنا، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: در این حمله ایستگاه پمپاژ برداشت آب خام از دریا و ترانس برق آب‌شیرین‌کن بونجی با ظرفیت تولید سه هزار و ۱۵۰ مترمکعب در شبانه‌روز، به طور کامل تخریب شده است.

عبدالحمید حمزه‌پور افزود: اکنون آب آشامیدنی ۲۰ روستای منطقه با جمعیتی حدود ۱۰ هزار تن به طور کامل قطع است.

وی گفت: نیرو‌های عملیاتی شرکت آب و فاضلاب در تلاش برای تامین اضطراری آب ساکنان و بازسازی تاسیسات آسیب دیده هستند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن آب آشامیدنی مشترکان دوباره برقرار شود.

همچنین احمد نفیسی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: بر اثر حمله به این تاسیسات، آب آشامیدنی چند روستا در غرب شهرستان جاسک قطع شده است.

نفیسی افزود: گروه‌های عملیاتی و دستگاه‌های امدادی در محل حادثه حضور دارند و تلاش‌ها برای پایدار سازی وضعیت آب آشامیدنی منطقه آغاز شده است.

وی این حمله را نقض فاحش قوانین بین‌المللی و مصداق عینی جنایت جنگی دشمن آمریکایی دانست گفت: خسارات و بررسی ابعاد حادثه از سوی دستگاه‌های مسئول در حال ارزیابی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان افزود: تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن وضعیت آب آشامیدنی مردم به پایداری کامل برسد.

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