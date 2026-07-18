جزئیات حمله دشمن به تاسیسات هرمزگان؛ قطعی آب آشامیدنی ۲۰ روستای جاسک
درپی حمله دیشب دشمن آمریکایی به آبشیرینکن روستای بونجی، آب آشامیدنی ۲۰ روستای شهرستان جاسک قطع شد.
به گزارش ایلنا، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: در این حمله ایستگاه پمپاژ برداشت آب خام از دریا و ترانس برق آبشیرینکن بونجی با ظرفیت تولید سه هزار و ۱۵۰ مترمکعب در شبانهروز، به طور کامل تخریب شده است.
عبدالحمید حمزهپور افزود: اکنون آب آشامیدنی ۲۰ روستای منطقه با جمعیتی حدود ۱۰ هزار تن به طور کامل قطع است.
وی گفت: نیروهای عملیاتی شرکت آب و فاضلاب در تلاش برای تامین اضطراری آب ساکنان و بازسازی تاسیسات آسیب دیده هستند تا در کوتاهترین زمان ممکن آب آشامیدنی مشترکان دوباره برقرار شود.
همچنین احمد نفیسی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: بر اثر حمله به این تاسیسات، آب آشامیدنی چند روستا در غرب شهرستان جاسک قطع شده است.
نفیسی افزود: گروههای عملیاتی و دستگاههای امدادی در محل حادثه حضور دارند و تلاشها برای پایدار سازی وضعیت آب آشامیدنی منطقه آغاز شده است.
وی این حمله را نقض فاحش قوانین بینالمللی و مصداق عینی جنایت جنگی دشمن آمریکایی دانست گفت: خسارات و بررسی ابعاد حادثه از سوی دستگاههای مسئول در حال ارزیابی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان افزود: تلاش میشود در کوتاهترین زمان ممکن وضعیت آب آشامیدنی مردم به پایداری کامل برسد.