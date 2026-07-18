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اطلاعیه شماره ۲۷/

کشورهای میزبان نظامیان متجاوز آمریکا آماده دریافت پاسخ متناظر باشند

کشورهای میزبان نظامیان متجاوز آمریکا آماده دریافت پاسخ متناظر باشند
کد خبر : 1814677
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روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه کشورهای میزبان نظامیان متجاوز آمریکا آماده دریافت پاسخ متناظر باشند تاکید کرد: محل استقرار تجمع نیروهای متجاوز در مرکز پشتیبانی نیروهای زمینی در عریفجان و رادار پایگاه علی السالم آمریکا در کویت منهدم شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، اطلاعیه شماره ۲۷ عملیات نصر۲ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

 

بسم الله قاصم الجبارین

 

رژیم عهد شکن آمریکا یکبار دیگر وسط مذاکرات و توهم ضعیف شدن ایران، از ابتدای هفته گذشته جنگی را که هیچ گاه پایان نداده بود رسما از سر گرفت. اما پس از چند روز جنگ با نیروهای مسلح و دریافت پاسخ های کوبنده به تجاوزات او و احراز اینکه نیروهای مسلح ایران از روز اول جنگ در نه اسفند به مراتب قوی تر شده اند، به جای پذیرش شرافتمندانه شکست و اعتراف به اشتباه مجدد محاسباتی خود از روز گذشته با گریختن از میدان جنگ رودررو رویکرد جدیدی در پیش گرفت و با دست زدن به جنایت جنگی تلاش کرد شکست خود در رویارویی نظامی را پنهان سازد و با حملات مخرب به بیمارستان، پل، راه آهن، فرودگاه، بندر، مراکز مخابرات و امثال آن و کشتار غیر نظامیان سعی کرد به جای جنگیدن با جنایت و ناجوانمردی موقعیت خود را حفظ کند.

از آنجا که هیچ نهاد بین المللی برای جلوگیری از این وحشی گری های ارتش آمریکا وجود ندارد راهی جز فرمان قرآنی "فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ" پیش روی ما نیست.

فلذا جا دارد کشورهای میزبان نظامیان متجاوز آمریکا که سرزمین خود را برای حمله به ایران در اختیار جانیان متجاوز قرار دادند، آماده دریافت پاسخ متناظر باشند و واحدهای دفاع غیر نظامی خود را برای حفظ جان شهروندان و دور کردن آنها از اهداف محتمل فعال کنند.

با این وجود برای فرصت دادن به تغییر این رویکرد ناجوانمردانه دشمن آمریکایی، شب گذشته فعلا اهداف نظامی را برای پاسخ به دشمن برگزیدیم.

رزمندگان مقتدر نیروی زمینی سپاه در موج ۱۸ عملیات نصر۲ با رمز مبارک "یا ابوالفضل العباس علیه السلام" با هدف قرار دادن محل استقرار تجمع نیروهای متجاوز در مرکز پشتیبانی نیروهای زمینی آنان در عریفجان، تعدادی از آنها را به هلاکت رساندند و همزمان با حمله پهپادی به رادار پایگاه علی السالم آمریکا در کویت آن را منهدم کردند.

رزمندگان نیروی زمینی علاوه بر این یک سوله تعمیر و نگهداری تسلیحات و آشیانه پهپادها را در هم کوبیدند. مقابله به مثل رزمندگان ادامه دارد.

إِنْ یَنْصُرْکُمُ اللهُ فَلا غالِبَ لَکُمْ

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