هدف آمریکا از تشدید حملات در یک هفته اخیر چیست؟/ فعلا میانجیگری در کار نیست

سیدرضا میرطاهر تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ارزیابی‌اش از اظهارات اخیر دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خاورمیانه در هفته آینده تغییر خواهد کرد و همه باید برای آن آماده باشند، گفت: به نظر می‌رسد پس از برگزاری نشست سران ناتو در ترکیه، دونالد ترامپ انگیزه‌ها و اهداف جدیدی در رابطه با ایران تعریف کرده است. به احتمال قوی، سران ناتو در اجلاس ترکیه به ترامپ قول‌های بسیاری در خصوص همراهی در جنگ علیه ایران داده‌اند و ما شاهد هستیم که سیاست ترامپ نسبت به ایران، تغییرات قابل‌توجهی داشته است.

وی تصریح کرد: گفته می‌شود ترامپ در نشست‌های امنیتی کاخ سفید، گزینه‌های مختلفی از جمله حمله زمینی، گسترش حملات هوایی و به احتمال زیاد، تصرف جزایر و مناطق جنوبی ایران با استفاده از قوای زمینی را مد نظر قرار داده است.

آمریکا اهداف بزرگ‌تری را مدنظر دارد

وی ادامه داد: چیزی که با توجه به حملات آمریکا به ویژه در یک هفته اخیر کاملاً مشخص است، این است که اگر بهانه ابتدایی آمریکا در حملات هوایی و موشکی، کاهش توان ایران برای کنترل تنگه هرمز و یا به‌اصطلاح مقابله با حملات به کشتی‌های تجاری بود، اکنون اهداف آمریکا بسیار فراتر رفته و به‌طور آشکار کلیه توانمندی‌های نظامی ایران، اعم از تأسیسات نظامی، پادگان‌ها، سایت‌های موشکی، سایت‌های مخابراتی و حتی اماکن غیرنظامی را مورد هدف قرار می‌دهد. همین مسئله نشان می‌دهد که آمریکا اهداف بزرگ‌تری را مدنظر دارد.

این تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل گفت: به نظر می‌آید آمریکایی‌ها به احتمال قوی به دنبال این هستند که به هر نحو ممکن، کنترل تنگه هرمز را به‌طور کامل از دسترس ایران خارج کنند و چنین اقدامی حتماً مستلزم این است که نیروهای آبی-خاکی خود را به منطقه تنگه هرمز و نوار جنوبی ایران، به‌ویژه در استان هرمزگان، گسیل کنند و آنجا را به اشغال خود درآورند.

ترامپ در حلقه مشاوران جنگ‌طلب

میرطاهر تصریح کرد: اینکه ترامپ گفته است هفته آینده خاورمیانه شاهد تحولات جدید خواهد بود، شاید اشاره به همین مطلب باشد. به‌هرحال متأسفانه ترامپ در حلقه مشاورانی قرار دارد که به شدت جنگ‌طلب هستند؛ از «پیت هگست»، وزیر جنگ آمریکا تا مارکو روبیو وزیر امور خارجه او، به شدت طرفدار اسرائیل و منازعه نظامی با ایران هستند و طبیعتاً در چنین جوی می‌توان انتظار داشت که گسترش جنگ‌طلبی و گفتمان جنگ‌طلبانه علیه ایران را شاهد باشیم.

وی ادامه داد: به‌طور کلی به نظر می‌رسد آنچه در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود، تشدید درگیری میان ایران و آمریکا خواهد بود و در این میان، باید منتظر ماند و دید که اسرائیل چه اقدامی صورت می‌دهد؛ چون به احتمال قوی، اسرائیل بسیار مایل است که پس از نابودی عملیِ تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، دامنه جنگ گسترش یابد و حتی خودش در تقسیم کار جدید، زدن ضرباتی به ایران در بخش های مهمی را برعهده بگیرد.

این کارشناس مسائل منطقه درباره احتمال ورود نیروهای آمریکایی و تخریب زیرساخت‌های ایران از جمله پل‌ها در استان‌های نوار ساحلی خلیج فارس گفت: به‌طور کلی هدف آمریکا از زدن پل‌های مواصلاتی مهم و استراتژیک، این است که در صورت وقوع هرگونه درگیری زمینی در سواحل جنوبی ایران، مانع از رسیدن قوای زمینی ایران از پادگان‌های مستقر در سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، فارس، بوشهر و خوزستان به مناطق درگیری احتمالی شود.

تصرف خاک؛ سناریویی که همچنان روی میز دشمن آمریکایی است

میرطاهر تاکید کرد: در چارچوب سناریوهای عملیاتی آمریکا، این احتمال وجود دارد که از تصرف خاک در منتهی‌الیه غربی خلیج فارس تا انتهای آن، یعنی تنگه هرمز، را شامل شود. اینکه آمریکا چه اقدامی خواهد کرد، همچنان محل اختلاف است، اما به نظر من هدف اصلی آمریکا این خواهد بود که جزایر استراتژیک ایران در مجاورت تنگه هرمز، مخصوصاً جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب کوچک و بزرگ، و احتمالاً جزایری مثل هرمز یا لاوان، به‌علاوه نوار جنوبی ایران را تسخیر کند تا به این ترتیب، سیطره و تسلط ایران بر تنگه هرمز به‌طور کلی از دست برود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره رویکرد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را در درگیری‌های اخیر گفت: متأسفانه رویکرد این کشورها تغییری نکرده است؛ الان به‌طور فعال شاهد هستیم کویت، بحرین و در مرحله بعدی قطر، کاملاً میزبان حملات آمریکا علیه ایران هستند. امارات به‌صورت مستقیم با حملات پهپادی علیه ایران در این جنگ مشارکت دارد و عربستان هم کماکان پایگاه‌هایش را در اختیار آمریکا قرار داده است. حتی کشور عمان هم از مسیر مشابهی پیروی می‌کند و طبیعتاً این به معنای آن خواهد بود که مواضع این کشورها در قبال جنگ آمریکا علیه ایران، متأسفانه همچنان مبتنی بر همکاری کامل با آمریکا است.

پاکستان از میانجی‌گری میان ایران و آمریکا کنار کشیده است

این کارشناس مسائل بین الملل درباره فعالیت میانجی‌گرها برای بازگشت به مذاکره از سوی دو طرف گفت: تا آنجا که بنده می‌دانم و کسب اطلاع کرده‌ایم، پاکستان از بحث میانجیگری ایران و آمریکا کنار کشیده است. فعلاً میانجیگری خاصی هم ما از جانب قطری‌ها شاهد نبوده‌ایم و حداقل آن چیزی که در ظاهر به نظر می‌رسد، این است که خبری از میانجیگری بین ایران و آمریکا در میان نیست.

میرطاهر در پاسخ به این سوال که آیا در این شرایط کشوری دوباره حاضر به میانجیگری بین ایران و آمریکا شده است، گفت: من اطلاع ندارم. شاید تلاش‌های پنهان و پشت‌پرده در این زمینه در حال انجام باشد، ولی آن چیزی که در ظاهر ما می‌بینیم، فعلاً خبری نیست.

وی درباره دیدار وزرای امور خارجه چین و پاکستان و احتمال ورود به عنوان میانجی در منازعه جدید در خلیج فارس گفت: در این مورد اطلاع خاصی ندارم؛ چون به هر حال، ما از مفاد مذاکرات مطلع نیستیم. مطمئناً این مسائل مورد مذاکره قرار می‌گیرد، اما اینکه میانجیگری در کار باشد، با توجه به شکست تلاش‌های میانجی‌گرایانه پاکستانی‌ها، علیرغم اینکه آن‌ها خیلی تلاش کردند تفاهم‌نامه اسلام‌آباد امضا شود، فکر می‌کنم این مساله باعث شده باشد که آن‌ها از این عرصه عقب‌نشینی کنند. فعلا به نظر من میانجیگری خاصی بین ایران و آمریکا به چشم نمی‌آید.

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