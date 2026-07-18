مهاجرانی در گفتوگو با ایلنا:
دولت میان هیچ نقطهای از ایران تفاوتی قائل نیست/ بابت دشواریهای ایجادشده از مردم عذرخواهی میکنیم
سخنگوی دولت درباره انتقادها مبنی بر تفاوت در نحوه واکنش برخی مسئولان به حملات در تهران و سایر استانها، تأکید کرد: دولت میان هیچ نقطهای از ایران تفاوتی قائل نیست و امنیت همه شهروندان اولویت دارد.
فاطمه مهاجرانی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره این که امروز جامعه نسبت به رویکردها درباره از سرگیری مجدد جنگ انتقادات فراوانی دارد و مطرح میکند زمانی که جنگ در مرکز یا یک جغرافیای خاص باشد، برخی مسئولان واکنش نشان میدهند پاسخ دولت چیست، گفت: دولت میان هیچ نقطهای از ایران تفاوتی قائل نیست. برای دولت، تهران، هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان یا هر استان دیگر، به یک اندازه ایران هستند و امنیت و جان مردم در همه این مناطق اولویت دارد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: از ساعات اولیه دور جدید حملات هم دستگاههای اجرایی، امدادی، درمانی و خدماتی در مناطق هدف در آمادهباش کامل قرار گرفتند.
وی با اشاره به نحوه اطلاع رسانی درباره حملات دشمن بیان کرد: طبیعی است که بخشی از اقدامات امنیتی و عملیاتی به دلیل ملاحظات دفاعی قابل اطلاعرسانی عمومی نیست، اما این به معنای بیتفاوتی یا تأخیر در واکنش نیست. دولت خود را موظف میداند در کنار مردم همه استانهای کشور باشد و هیچ ایرانی نباید احساس کند در شرایط سخت تنها مانده است.
مهاجرانی در پاسخ به این که گلایه دیگر مردم این است که چرا اطلاعرسانی دقیقی درباره جنگ در استانهای درگیر انجام نمیشود تا مردم بدانند برای حفظ جان خود چه کنند، عنوان کرد: حق مردم است که بدانند در شرایط بحرانی چگونه از خود و خانوادهشان محافظت کنند. دولت این مطالبه را به رسمیت میشناسد و معتقد است اطلاعرسانیهای آموزشی و راهنماییهای لازم باید بهصورت مستمر در اختیار مردم قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در عین حال، در شرایط جنگی، انتشار اطلاعات باید مسئولانه، دقیق و مبتنی بر گزارشهای تأییدشده باشد تا از ایجاد نگرانی، انتشار اخبار نادرست یا اختلال در مدیریت بحران جلوگیری شود. تلاش ما این است که هم سرعت اطلاعرسانی افزایش یابد و هم کیفیت و دقت آن حفظ شود.
سخنگوی دولت درخصوص این که آیا آماری از حمله به زیرساختها و اماکنی که این روزها مورد حمله قرار گرفتهاند دارید و چه آسیبی به شبکههای انرژی کشور رسیده است، گفت: براساس گزارشهای رسمی، دشمن طی روزهای اخیر برخی زیرساختهای حملونقل، انرژی و تأسیسات خدماتی در استانهای جنوبی را هدف قرار داده است. با این حال بخش عمده شبکههای حیاتی کشور همچنان فعال هستند و خدماترسانی ادامه دارد.
وی ادامه داد: البته باید تأکید کرد ارزیابی دقیق خسارات پس از پایان عملیات امدادی و بررسیهای فنی اعلام خواهد شد و از انتشار آمارهای غیرمستند باید پرهیز کرد. وزارتخانههای مرتبط هم بهصورت شبانهروزی در حال بازسازی آسیبهای واردشده و حفظ پایداری شبکه انرژی و جاده ای هستند.
مهاجرانی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که برای مردم مناطق مورد حمله چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟ آیا ساعات کار ادارات تغییر میکند؟ برای دانشجویان سهمیه ویژه در نظر گرفته میشود؟ با توجه به گرمای هوا و قطعی برق اقدامات ویژهای انجام خواهد شد، گفت: دولت متناسب با شرایط هر استان، در هماهنگی با استانداریها و دستگاههای مسئول، درباره ساعات کاری، فعالیت مراکز آموزشی و سایر تمهیدات لازم تصمیمگیری خواهد کرد.
وی تاکید کرد: در حوزه خدمات عمومی هم تأمین آب، برق، سوخت، خدمات درمانی و امدادی در مناطق آسیبدیده به صورت ویژه دنبال میشود و وزارت نیرو و سایر دستگاههای خدماترسان با حداکثر ظرفیت در حال مدیریت شرایط هستند.
سخنگوی دولت درباره خاموشیهای کشور مبنی بر این آیا این خاموشیها ناشی از ناترازی انرژی است یا نتیجه حملات دشمن است، گفت: واقعیت این است که در شرایط فعلی هر دو عامل میتوانند مؤثر باشند.
وی یادآور شد: کشور پیش از این نیز با چالش ناترازی تولید و مصرف برق، بهویژه در فصل گرما، مواجه بود. از سوی دیگر، از تاثیر حملات اخیر به برخی زیرساختهای انرژی و شبکه انتقال در برخی مناطق بر روند تأمین برق نباید غافل شد.
مهاجرانی تاکید کرد: دولت تلاش کرده و میکند با تسریع بازسازی آسیبها، مدیریت مصرف و بهرهگیری از همه ظرفیتهای تولید، دامنه خاموشیها را به حداقل برساند. از مردم نیز بابت دشواریهای ایجادشده عذرخواهی میکنیم و اطمینان میدهیم حفظ پایداری خدمات حیاتی و تأمین نیازهای اساسی مردم، مهمترین اولویت دولت در شرایط کنونی است.