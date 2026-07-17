شرکت وزیر پیشین امور خارجه در در مراسم روز ملی جمهوری عربی مصر؛
علیاکبر صالحی: زمان کنار گذاشتن «بازی مقصرنمایی» و بازگشت به گفتوگو فرا رسیده است
وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد تمامی کشورهایی که اکنون درگیر بحران جاری در منطقه هستند، پیش از آنکه بسیار دیر شود، به عقلانیت و حکمت بازگردند و تصمیمات خود را بر پایه تدبیر و خرد اتخاذ کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و ارتباطات بنیاد ایرانشناسی، شامگاه پنجشنبه ۲۵ تیرماه، مراسم گرامیداشت روز ملی جمهوری عربی مصر به میزبانی محمد ضیاءالدین عبدربه، رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری عربی مصر در جمهوری اسلامی ایران، با حضور جمعی از مسئولان، شخصیتهای سیاسی، فرهنگی و دیپلماتهای مقیم تهران برگزار شد.
علیاکبر صالحی، رئیس بنیاد ایرانشناسی، در این مراسم ضمن تبریک روز ملی جمهوری عربی مصر به دولت، ملت و رئیس دفتر حفاظت منافع این کشور، از دعوت به این مراسم قدردانی کرد و تصریح کرد که این تبریک را از جانب خود، دولت جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران تقدیم میکند.
وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به پیوندهای تاریخی دو کشور، ایران و مصر را دو ملت بزرگ با ریشههایی عمیق در تاریخ توصیف کرد و گفت روابط، همکاری و تعامل میان دو ملت، سابقهای چند هزار ساله دارد و این مناسبات، پدیدهای جدید نیست، بلکه بر پایه پیشینهای دیرپا و تمدنی مشترک شکل گرفته است.
صالحی در ادامه با اشاره به شرایط جاری منطقه، اظهار داشت که خاورمیانه در حال گذر از بحرانی است که به اعتقاد وی «بحرانی ساختگی و دستساز» است؛ بحرانی که ریشه در واقعیتهای مشروع ندارد، بلکه متأسفانه از برخی اندیشهها و برداشتهای نادرست در ذهن شماری از سیاستمداران نشأت گرفته است.
وی تأکید کرد همه کسانی که در عرصه سیاست و حوزه روابط بینالملل مسئولیتی بر عهده دارند، وظیفه دارند با بهرهگیری از عقلانیت و حکمت، تمام توان خود را برای خروج از این بحران به کار گیرند.
وزیر پیشین امور خارجه و رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره عقلانیت، حکمت و دیپلماسی را مبنای سیاستورزی و روابط خارجی خود قرار داده است، خاطرنشان کرد ملت ایران در طول هزارهها از سنتی برخوردار بوده که سیاست و دیپلماسی خردمندانه، ایران را برای قرنهای متمادی به امپراتوری بزرگ ایران (پارس) بدل ساخته است. وی افزود جمهوری اسلامی ایران استمرار همان تمدن کهن است و امروز نیز صدای خود را برای صلح، رفاه و پیشرفت مردم منطقه و همچنین برای کل جامعه بینالمللی بلند میکند.
صالحی تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران هیچگونه تمایلی به تشدید تنشها و ملتهبتر شدن اوضاع خاورمیانه ندارد و هر اندازه امنیت در منطقه افزایش یابد، منافع آن برای ایران نیز بیشتر خواهد بود. وی با بیان اینکه توسعه بدون ثبات امکانپذیر نیست، افزود اگر کشورها در پی توسعه هستند، ناگزیر باید همه تلاش خود را برای برقراری ثبات در منطقه به کار گیرند؛ ازاینرو، جمهوری اسلامی ایران خواهان صلح و امنیت برای همه کشورهاست، نه امنیت برای گروهی خاص.
رئیس بنیاد ایرانشناسی در ادامه با اشاره به نقش همکاریهای منطقهای اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران با همراهی کشورهای برادر از جمله مصر، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، عمان و بسیاری دیگر از کشورهای منطقه و حتی خارج از منطقه، در تلاشند راهی برای عبور از بحران کنونی بیابند. همه طرفها با همکاری یکدیگر در جستوجوی راهحلی برای پایان دادن به بحران هستند.
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود، ابراز امیدواری کرد که با حاکم شدن روحیه امید و خوشبینی، مسیر دستیابی به راهحلهای سازنده هموار شود و گفت اگر خوشبینی وجود نداشته باشد، یافتن مسیر درست دشوار خواهد بود، اما با نگاهی امیدوارانه میتوان به نتایجی دست یافت که منافع همه ملتها را تأمین کند.
وی همچنین با اشاره به اینکه همگان به وضوح و درستی از منشأ بحران کنونی آگاه هستند، بدون نام بردن از هیچ کشوری، ابراز امیدواری کرد تمامی کشورهایی که اکنون درگیر این بحران هستند، پیش از آنکه بسیار دیر شود، به عقلانیت و حکمت بازگردند و تصمیمات خود را بر پایه تدبیر و خرد اتخاذ کنند.
وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه، وجود برخی سوءتفاهمها را در روابط میان کشورها امری قابل درک دانست، اما تأکید کرد این سوءتفاهمها همواره از طریق گفتوگو قابل حلوفصل است و نباید با رویکرد مقصر دانستن یکدیگر به آن دامن زد. وی تصریح کرد زمان آن فرا رسیده است که کشورها «بازی مقصرنمایی» را کنار بگذارند، بر سر میز گفتوگو بنشینند و با همکاری یکدیگر راهی برای خروج از بحران موجود به سود همه کشورهای منطقه و ملتهای آن بیابند.
صالحی در پایان، بار دیگر روز ملی جمهوری عربی مصر را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت.
در حاشیه این مراسم، علیاکبر صالحی با محمد ضیاءالدین عبدربه، رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری عربی مصر در جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفتوگو کرد.
همچنین رئیس بنیاد ایرانشناسی با سفرای کشورهای عمان، دانمارک، المان، فرانسه، ایتالیا، رومانی، بریتانیا و تعدادی از کشورهای عربی و نیز جمعی دیگر از سفرا، کارداران و رؤسای نمایندگیهای دیپلماتیک مقیم تهران دیدار و گفتوگو کرد.