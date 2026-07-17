مقاومت، راه تحقق خونخواهی رهبر شهید است

علم‌الهدی در آغاز سخنان خود، همگان را به رعایت تقوای الهی دعوت کرد و با اشاره به تحولات روزهای اخیر اظهار داشت: جنگی که آمریکا آغاز کرده بود، بار دیگر وارد مرحله‌ای شدیدتر شده و تهدیدها و اقدامات خصمانه این کشور نسبت به گذشته افزایش یافته است. علت این تغییر رفتار، همان موضوعی است که هفته گذشته نیز به آن اشاره کردم؛ دشمن پس از آنکه از مسیر تفاهم عقب‌نشینی کرد، با شدت بیشتری جنگ را از سر گرفت.

وی با بیان اینکه عامل اصلی این تغییر رفتار دشمن، مراسم تشییع رهبر شهید در ایران و به‌ویژه عراق بود، گفت: تشییع باشکوهی که ملت‌های ایران و عراق، به‌ویژه مردم انقلابی نجف و کربلا برگزار کردند، حقیقتی بزرگ را برای دشمن آشکار ساخت؛ حقیقتی که شاید پیش از آن به این روشنی درک نکرده بود.

امام جمعه مشهد افزود: دشمن دریافت که رهبر شهید تنها رهبر یک کشور نبود، بلکه رهبر جهان اسلام بود و شهادت ایشان، احساسات و عواطف همه مسلمانان را جریحه‌دار کرده است. از این‌رو، خونخواهی ایشان صرفاً مطالبه ملت ایران نیست، بلکه به یک مطالبه فراگیر در میان امت اسلامی تبدیل شده است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به صحنه‌های تشییع رهبر شهید در عراق تصریح کرد: در مراسم تشییع نجف و کربلا، مردم با در دست داشتن پرچم‌های سرخ، شعارهای خونخواهی، انتقام و مجازات عاملان این جنایت را سر دادند و همین صحنه‌ها دشمن را به شدت نگران کرد.

وی ادامه داد: دشمن با مشاهده این وحدت و همبستگی، به این جمع‌بندی رسید که شهادت رهبر شهید نه‌تنها موجب تضعیف جبهه مقاومت نشده، بلکه زمینه همگرایی بیشتر ملت‌های مسلمان را فراهم کرده است؛ از همین رو، در اوج عصبانیت تصمیم گرفت بار دیگر جنگ و فشارهای خود را تشدید کند.

علم‌الهدی با بیان اینکه محاسبات دشمن درباره نتیجه فشارها اشتباه است، اظهار داشت: آمریکا گمان می‌کند با افزایش حملات، تهدیدها و فشارهای نظامی می‌تواند ملت‌ها را از مسیر خونخواهی و مقاومت بازدارد، اما واقعیت کاملاً برعکس است.

وی تأکید کرد: همان‌گونه که شهادت رهبر شهید موجب انسجام بیشتر جهان اسلام شد، هر اندازه دشمن بر حجم تجاوزها و جنایت‌های خود بیفزاید، پیوند ملت‌های مسلمان مستحکم‌تر خواهد شد و امت اسلامی بیش از گذشته در کنار یکدیگر قرار خواهد گرفت.

امام جمعه مشهد با اشاره به آثار وحدت امت اسلامی خاطرنشان کرد: اگر ملت‌های مسلمان به وحدت واقعی برسند، آمریکا دیگر نخواهد توانست با تکیه بر چند حکومت وابسته و مزدور، سلطه خود را در منطقه حفظ کند.

وی افزود: امروز مهم‌ترین نگرانی دشمن، شکل‌گیری جبهه واحد امت اسلامی است؛ زیرا اتحاد مسلمانان، پایه‌های نفوذ و سلطه آمریکا را در منطقه متزلزل خواهد کرد و معادلات قدرت را به سود جبهه اسلام تغییر خواهد داد.

علم‌الهدی با استناد به آیات قرآن کریم تصریح کرد: دشمنی جبهه استکبار با ملت‌های مسلمان، ریشه در دشمنی با دین خدا دارد و هر حرکت دینی، انقلابی و حماسی، بر شدت این دشمنی می‌افزاید.

وی با اشاره به آیه شریفه «وَلَا یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَکُمْ حَتَّیٰ یَرُدُّوکُمْ عَنْ دِینِکُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا» گفت: قرآن کریم به صراحت اعلام می‌کند که دشمنان همواره با مسلمانان می‌جنگند تا آنان را از دینشان بازگردانند، اما تجربه نشان داده است که جنگ، تهدید و فشار نه‌تنها مردم را از دین جدا نمی‌کند، بلکه ایمان، اعتقاد و وابستگی آنان به ارزش‌های اسلامی را عمیق‌تر می‌سازد.

وی افزود: دشمن با توسل به جنگ و جنایت، به دنبال تضعیف باورهای دینی مردم است، اما نتیجه این اقدامات، تقویت روحیه ایمان، مقاومت و پایبندی ملت‌ها به آرمان‌های اسلامی خواهد بود. بنابراین، هر اندازه فشار دشمن افزایش یابد، پیوند مردم با دین و ارزش‌های الهی نیز مستحکم‌تر خواهد شد.

علم‌الهدی در ادامه خطبه‌ها با رد برخی تحلیل‌ها درباره علت تشدید درگیری‌های اخیر، اظهار داشت: عده‌ای تلاش می‌کنند چنین القا کنند که برخی اقدامات اخیر ایران، از جمله هدف قرار دادن نفتکش‌ها، عامل ازسرگیری جنگ بوده است، در حالی که واقعیت کاملاً متفاوت است و آغاز دوباره تنش‌ها نتیجه مستقیم بدعهدی و نقض تعهدات از سوی آمریکاست.

وی با بیان اینکه نباید حوادث اخیر را به‌صورت سطحی تحلیل کرد، افزود: مسئله تنها به یک یا دو نفتکش محدود نمی‌شود، بلکه آمریکا پس از امضای تفاهم، عملاً مفاد آن را زیر پا گذاشت و برخلاف تعهدات خود رفتار کرد. در چنین شرایطی طبیعی است که طرف مقابل نیز در برابر این بدعهدی واکنش نشان دهد.

امام جمعه مشهد با اشاره به یکی از مهم‌ترین موارد نقض تفاهم از سوی آمریکا تصریح کرد: بر اساس توافق انجام‌شده، مدیریت تنگه هرمز باید در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گرفت، اما آمریکا با ایجاد مسیرها و سازوکارهای جدید، به‌طور عملی در مدیریت این گذرگاه راهبردی دخالت کرد و یکی از اصلی‌ترین بندهای تفاهم را نقض نمود.

وی ادامه داد: هنگامی که یک توافق به‌صورت رسمی امضا می‌شود اما یکی از طرف‌ها از همان ابتدا به تعهدات خود پایبند نیست، انتظار سکوت و بی‌تفاوتی از طرف مقابل منطقی نیست و پاسخ ایران به این رفتار، واکنشی طبیعی در برابر نقض آشکار توافق بود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به عملکرد آمریکا پس از امضای تفاهم گفت: بیش از دو هفته از این توافق گذشته، اما آمریکا نه‌تنها هیچ‌یک از تعهدات خود را اجرا نکرد، بلکه برخی از بندهای مهم آن را نیز رسماً نقض کرد.

وی افزود: یکی از موارد، ادامه اقدامات نظامی در جنوب لبنان بود و مورد دیگر نیز دخالت در موضوع مدیریت تنگه هرمز بود که هر دو برخلاف مفاد تفاهم صورت گرفت.

علم‌الهدی تأکید کرد: وقتی طرف مقابل تعهدات خود را زیر پا می‌گذارد، جمهوری اسلامی نمی‌تواند صرفاً نظاره‌گر باشد؛ بلکه باید متناسب با این بدعهدی، واکنش نشان دهد و از حقوق و منافع خود دفاع کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، برداشت برخی افراد مبنی بر اینکه طرح خونخواهی رهبر شهید موجب تشدید جنگ شده است را نادرست دانست و اظهار داشت: خونخواهی، راهبردی مستقل از جنگ است و نباید این دو مفهوم را با یکدیگر خلط کرد.

امام جمعه مشهد افزود: مقام معظم رهبری نیز در پیام خود تصریح کردند که آزادگان جهان، خواه مسلمان باشند یا نباشند، روزی عاملان این جنایت را مجازات خواهند کرد. این سخن نشان می‌دهد که خونخواهی، مسیری فراتر از تحولات نظامی و میدانی است و در چارچوب تحقق عدالت دنبال می‌شود.

علم‌الهدی با تبیین ابعاد خونخواهی رهبر شهید خاطرنشان کرد: این خونخواهی دارای سه مرحله اساسی است که ملت ایران و جبهه مقاومت باید برای تحقق هر سه مرحله آمادگی داشته باشند.

وی درباره مرحله نخست گفت: نخستین مرحله، مجازات مستقیم عاملان این جنایت است؛ کسانی که در شهادت رهبر شهید نقش داشته‌اند باید به سزای اعمال خود برسند و این مجازات باید به‌گونه‌ای تحقق یابد که مردم شاهد اجرای عدالت باشند.

امام جمعه مشهد افزود: تحقق این مطالبه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اقدام هوشمندانه دستگاه‌های مسئول است تا این پرونده همانند برخی پرونده‌های گذشته به فراموشی سپرده نشود و عاملان جنایت در برابر افکار عمومی به مجازات برسند.



وی تأکید کرد: خونخواهی صرفاً یک شعار احساسی نیست، بلکه مطالبه‌ای جدی، مستمر و راهبردی است که باید تا تحقق کامل عدالت دنبال شود و ملت ایران نیز بر این مطالبه پافشاری خواهد کرد.

علم‌الهدی مرحله دوم خونخواهی رهبر شهید را مقابله با نظام سلطه و هژمونی آمریکا دانست و اظهار داشت: خونخواهی تنها به مجازات عاملان مستقیم این جنایت محدود نمی‌شود، بلکه ریشه اصلی این جنایت، نظام سلطه آمریکاست و تا زمانی که این نظام به سیاست‌های سلطه‌جویانه خود ادامه دهد، دشمنی با ملت‌های مستقل نیز ادامه خواهد داشت.



وی افزود: خونخواهی واقعی زمانی محقق می‌شود که جبهه مقاومت در برابر نظام سلطه ایستادگی کند و زمینه افول و فروپاشی هژمونی آمریکا فراهم شود؛ همان‌گونه که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید، نظام سلطه آمریکا نیز ماندگار نخواهد بود و نشانه‌های ضعف و بحران در ساختار سیاسی و اجتماعی این کشور قابل مشاهده است.



نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه خونخواهی رهبر شهید دارای مرحله‌ای فراتر از عرصه سیاسی و نظامی است، تصریح کرد: مرحله سوم و نهایی خونخواهی، با ظهور حضرت بقیةالله الاعظم(عج) تحقق خواهد یافت؛ همان امامی که خونخواه اصلی همه مظلومان تاریخ، به‌ویژه حضرت سیدالشهدا(ع) است.



وی ادامه داد: تا زمان ظهور حضرت ولی‌عصر(عج)، مؤمنان وظیفه دارند مسیر خونخواهی، دفاع از حق و مقابله با ظلم را ادامه دهند و این مسئولیت را از آرمان‌های اساسی خود بدانند.

علم‌الهدی با تأکید بر اینکه خونخواهی بدون مقاومت امکان‌پذیر نیست، اظهار داشت: کسی که در مسیر خونخواهی قدم برمی‌دارد باید آماده تحمل سختی‌ها، فشارها و هزینه‌های این مسیر باشد؛ زیرا دشمن در برابر چنین حرکتی سکوت نخواهد کرد.



وی افزود: مقاومت تنها به میدان نظامی محدود نمی‌شود، بلکه مقاومت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز از ارکان اصلی این مسیر است و ملت ایران باید در همه این عرصه‌ها روحیه ایستادگی و استقامت را حفظ کند.



امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد: اگر در هر یک از این عرصه‌ها ضعف و سستی ایجاد شود، دشمن از همان نقطه برای فشار بیشتر استفاده خواهد کرد؛ از این‌رو استمرار مقاومت، شرط اصلی موفقیت در مسیر خونخواهی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت بی‌اعتمادی به آمریکا و قدرت‌های استکباری گفت: تجربه‌های گذشته به‌خوبی نشان داده است که نمی‌توان به آمریکا اعتماد کرد، زیرا این کشور بارها توافق‌ها و تعهدات خود را نقض کرده است.



علم‌الهدی با استناد به آیات قرآن کریم اظهار داشت: قرآن کریم مؤمنان را از تکیه و اعتماد به ظالمان و دشمنانی که با اسلام و مسلمانان در حال جنگ هستند، برحذر داشته و این دستور الهی، مبنای رفتار سیاسی جمهوری اسلامی است.



وی افزود: اگر دشمن احساس کند که از مسیر مذاکره یا اعتماد می‌تواند امتیاز بیشتری به دست آورد، فشارها و زیاده‌خواهی‌های خود را افزایش خواهد داد؛ ازاین‌رو، راهبرد صحیح، حفظ استقلال، عزت و مقاومت در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمن است.



نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به برخی برداشت‌ها درباره مذاکرات سیاسی تصریح کرد: نباید هرگونه مذاکره را به معنای اعتماد به دشمن دانست؛ مسئولانی که در عرصه دیپلماسی فعالیت می‌کنند، افرادی مؤمن و پایبند به اصول انقلاب هستند و تلاش آنان برای حل مسائل کشور به معنای عدول از آرمان‌های دینی نیست.



وی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کرده‌اند، اصل حاکم بر سیاست جمهوری اسلامی، استقلال، عزت و باج ندادن به دشمن است و این اصل، برخاسته از ایمان و اعتقاد دینی ملت ایران است.



علم‌الهدی با تأکید بر اینکه تحقق خونخواهی رهبر شهید نیازمند همراهی مردم و مسئولان است، اظهار داشت: اگر مسئولان مقاومت کنند اما مردم همراه نباشند، یا مردم ایستادگی کنند و مسئولان دچار سستی شوند، اهداف این مسیر محقق نخواهد شد.



وی افزود: همه آحاد جامعه باید با روحیه مقاومت، صبر و استقامت در کنار یکدیگر قرار گیرند تا خونخواهی رهبر شهید به نتیجه برسد و دشمن در دستیابی به اهداف خود ناکام بماند.



علم‌الهدی، در خطبه عبادی نماز جمعه با تبیین فرازی از سخنان امام حسین(ع)، دنیاگرایی را مهم‌ترین عامل فاصله گرفتن انسان از دین دانست و اظهار داشت: بسیاری از افراد تا زمانی به دین پایبند هستند که دینداری با منافع و رفاه دنیوی آنان تعارضی نداشته باشد، اما در میدان امتحان الهی، میزان پایبندی واقعی انسان به دین آشکار می‌شود.



وی با بیان اینکه امتحان الهی تنها در سختی‌ها و گرفتاری‌ها خلاصه نمی‌شود، افزود: خداوند انسان‌ها را گاهی با ثروت، قدرت، مقام و امکانات نیز می‌آزماید و این آزمون‌ها، میزان ایمان، اخلاص و مسئولیت‌پذیری افراد را نمایان می‌کند.



امام جمعه مشهد با اشاره به وقایع کربلا تصریح کرد: مردم کوفه پیش از حضور امام حسین(ع) با نامه‌های فراوان ایشان را دعوت کردند، اما هنگامی که با تهدید و فشار حکومت اموی روبه‌رو شدند، در آزمون الهی شکست خوردند و در برابر فرزند رسول خدا(ص) ایستادند.



وی همچنین با گرامیداشت نخستین روز ماه صفر، به روایت امام سجاد(ع) از ورود کاروان اسیران به شام اشاره کرد و گفت: رفتار تحقیرآمیز مأموران حکومت اموی با اهل‌بیت(ع) و خطبه تاریخی حضرت زینب(س) در مجلس یزید، از ماندگارترین جلوه‌های صبر، استقامت و جهاد تبیین در نهضت عاشورا است.