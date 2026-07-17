اطلاعیه شماره ۲۴/
سامانه راداری برد بلند و چندین فروند هواپیمای راهبردی سوخترسان آمریکا منهدم گردید
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: به منظور تنبیه متجاوز و مجازات ارتش کودککش آمریکا، حمله سنگین و غافلگیرانهای را به پایگاه هوایی آمریکا در العدید قطر انجام دادند که طی آن یک سامانه راداری برد بلند و چندین فروند هواپیمای راهبردی سوخترسان آمریکا بطور کامل منهدم و چند فروند دیگر دچار آسیب جدی گردید.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۲۴ عملیات نصر۲ اعلام کردند:
بسم الله قاصم الجبارین
وقاتلوهم حتی لاتکون فتنه
در تکمیل عملیات مقابله به مثل شب گذشته رزمندگان غیور نیروی پرافتخار هوافضای سپاه، در موج ۱۵ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک "یا اباصالح المهدی ادرکنی" و تقدیم به شهدای مظلوم جنایات اخیر امریکا، به منظور تنبیه متجاوز و مجازات ارتش کودککش آمریکا، حمله سنگین و غافلگیرانهای را به پایگاه هوایی آمریکا در العدید قطر انجام دادند که طی آن یک سامانه راداری برد بلند و چندین فروند هواپیمای راهبردی سوخترسان آمریکا بطور کامل منهدم و چند فروند دیگر دچار آسیب جدی گردید.
دشمن آمریکایی و میزبانان پایگاههای او در منطقه بدانند که عبور از خطوط قرمز و حمله به مردم و زیرساختهای غیرنظامی تاوان بسیار سخت و بیچاره کنندهای خواهد داشت و در صورت ادامه این روند توسط دشمن، پاسخهای خردکننده تری در راه است؛ پاسخهایی که در تاریخ نبردها ماندگار خواهد شد.
وماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم